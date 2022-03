Seleção de Voleibol sub-18 do AM chega às semifinais de brasileiro invicta

Com uma campanha irretocável, a Seleção Amazonense Masculina de Voleibol se classificou com uma rodada da antecipação para as Semifinais do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino da Primeira Divisão, que está sendo disputado em Saquarema (RJ).

Sob o comando do treinador Harlei Barroncas e do auxiliar Marcos Frank Gadelha, o Amazonas venceu os quatro jogos da Fase Classificatória, perdendo apenas um set, na estreia, contra o Espírito Santo (2-1).

Na sequência, o Amazonas atropelou os adversários, vencendo por 3-0 as partidas contra o Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas.

Com o primeiro lugar garantido na Chave B, o Amazonas aguarda de camarote o adversário das semifinais, que está entre Roraima, Ceará e Distrito Federal.

Hoje (17) serão realizados os últimos jogos da Fase Classificatória, quando será definido o adversário dos amazonenses, de folga na rodada.

As Semifinais acontecem amanhã (18) e no sábado (19), os vencedores decidem o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino da Primeira Divisão.

“Fizemos uma boa Fase Classificatória passando em primeiro lugar e agora é focar na análise das equipes que podem ser nossas adversárias na Semifinal, estudar as equipes e se preparar da melhor forma possível para o jogo”, disse o treinador Harlei Barroncas.

“A partir de agora serão jogos muito equilibrados, mas temos ótimas chances se a equipe continuar concentrada e com bom nível de jogo. Estamos nos preparando da melhor forma possível para essa Semifinal”, completa.

A Seleção Amazonense Masculina Sub-18 é formada por Marcello Augusto, Abrãao Teixeira e Filipe Galan, atletas do Colégio Brasileiro/AM; Carlos Freitas, Guilherme Bessa, Willace Bask e Maurício Cunha, da Nilton Lins/AM; Fábio César, do Nova Esperança/PR; e André Carvalho, Geílson Gabriel e Matheus Fogassa, do Clube Esportivo Coari/AM.

Com informações da assessoria