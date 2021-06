Seleção Brasileira faz último treino antes de embarcar para o Paraguai

Partiu, Assunção! Na segunda-feira (7), a Seleção Brasileira fez o seu último treino antes do duelo desta terça contra o Paraguai, no Defensores del Chaco. No Centro de Treinamento do Internacional, em Porto Alegre, o técnico Tite realizou os últimos ajustes na equipe que busca manter o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Depois do aquecimento, os atletas participaram do “enfrentamento”, um trabalho coletivo em campo reduzido. O treino seguiu com uma atividade voltada para o jogo contra o Paraguai. Com 11 jogadores em campo, Tite simulou o posicionamento tático do adversário e possíveis situações do jogo desta terça-feira. Ao fim, a Seleção ainda fez ajustes de bola parada no ataque e na defesa.

O zagueiro Rodrigo Caio não participou do treinamento. Após queixar-se de dores no joelho direito, o defensor ficou sob cuidados da fisioterapia durante a atividade e seguirá sob observação e tratamento.

Na tarde desta segunda-feira, a delegação brasileira embarca para Assunção, onde faz seu próximo jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo e do Sportv para todo o país. (SELEÇÃO BRASILEIRA)