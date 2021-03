Seis bares não respeitam toque de recolher e são fechados em Manaus

Seis bares foram autuados por passar do horário previsto para funcionamento e descumprir as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, na noite de sexta-feira (12). As autuações foram aplicadas pelos órgãos que integram a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), e que vistoriou um total de 28 estabelecimentos.

De acordo com a equipe da CIF, em alguns estabelecimentos, foram encontradas pessoas aglomeradas e consumindo bebidas alcoólicas.

Por descumprimento de medida sanitária, os proprietários foram notificados e precisaram fechar os locais.

No conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, zona centro-sul, dois estabelecimentos foram fechados por descumprimento do decreto e autuados pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por funcionar em horário não permitido e aglomeração de pessoas.

Ainda na ação, o Glorioso Bar, localizado no bairro Presidente Vargas, zona sul, foi fechado e autuado pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Participam da CIF equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Ouvidoria da SSP-AM, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Defesa Civil e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

