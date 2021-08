Seinfra pede cautela aos motoristas que trafegam pela AM-010

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) pede cautela e paciência aos motoristas que estão utilizando a rodovia AM-010, no sentido Manaus/Itacoatiara. Em virtude do início das obras de reforma e modernização da AM-010, há máquinas e homens trabalhando na pista e, por conta disso, o trecho nas proximidades da barreira, tem apresentado lentidão no tráfego.

Para evitar congestionamentos, os condutores que desejam seguir no sentido Itacoatiara, podem utilizar a Avenida das Torres para acessar a AM-010, no Km 20.