Segurança arrasta mulher pelo chão da praça de alimentação de shopping

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na terça-feira (27) onde um segurança agride uma mulher e a coloca para fora do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que o funcionário arrasta a mulher pelo chão da praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping, localizado na zona Norte de Manaus.

A mulher estava acompanhada de uma criança que aparece chorando no vídeo. De acordo com informações, a mesma estava pedindo dinheiro no local.

A administração do shopping emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso e afirma que não compactua com a atitude do funcionário mesmo que tenha sido devido ao comportamento agressivo da mulher,

Leia a nota na íntegra:

”O Sumaúma Park Shopping informa que, nesta terça-feira (27), clientes começaram a ser incomodados por uma mulher adulta, ainda não identificada, quando a equipe de segurança orientou que a mesma deixasse o local.

Porém, a mulher em questão se descontrolou e começou a agredir o segurança, chegando a cuspir em seu rosto e sendo, em seguida, retirada de forma inapropriada e fora dos padrões de treinamentos realizados pela empresa de segurança.

O Sumaúma reforça que não compactua com a atitude do funcionário e que irá reforçar treinamentos de suas equipes. Além disso, segue investigando o caso.”

(PORTAL MANAUS ALERTA)