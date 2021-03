Segunda parcela do ‘Auxílio Manauara’ começa a ser paga nesta quarta-feira

Seguindo o cronograma de pagamentos do programa “Auxílio Manauara”, lançado pelo prefeito David Almeida, começa a ser paga a partir desta quarta-feira, 24/3, a segunda parcela do benefício, no valor de R$ 200, de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Ao todo, são 40 mil famílias que serão beneficiadas por um período de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses, caso permaneça a situação de pandemia da Covid-19.

“Considerando o pedido que foi feito pela Caixa Econômica Federal, o ‘Auxílio Manauara’ está sendo pago de forma escalonada, para evitar aglomerações nas agências bancárias. O pagamento da primeira parcela aconteceu de forma muito tranquila e estamos trabalhando para que esse pagamento siga da mesma forma”, afirmou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes.

Somando com o pagamento da primeira parcela, iniciado no dia 5 de março, a Prefeitura de Manaus injeta R$ 16 milhões na economia local, em um dos momentos mais críticos da segunda onda da pandemia.

“Foi uma determinação do prefeito David Almeida que nós fizéssemos o pagamento das duas primeiras parcelas no mês de março, já que a previsão era que o benefício fosse pago a partir de fevereiro. Como o próprio prefeito fala, todos nós estamos trabalhando intensamente, porque Manaus tem pressa”, declarou Jane Mara.

O calendário de pagamento será da seguinte forma:

24/3 (quarta-feira) – janeiro e fevereiro

25/3 (quinta-feira) – março e abril

26/3 (sexta-feira) – maio e junho

29/3 (segunda-feira) – julho e agosto

30/3 (terça-feira) – setembro e outubro

31/3 (quarta-feira) – novembro e dezembro

As outras parcelas de pagamento seguirão o mesmo formato e poderão ser consultadas em auxilio.manaus.am.gov.br e também no aplicativo do programa.

Beneficiários aprovados no “Auxílio Manauara” que ainda não receberam a primeira parcela do benefício, devem procurar a sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com avenida Ferreira Pena, s/nº, no Centro, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

Sobre o ‘Auxílio Manauara’

O programa “Auxílio Manauara” está beneficiando 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$ 200 por seis meses, prorrogável por mais seis meses, caso permaneça a situação de pandemia.

É destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal; idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.