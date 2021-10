Segunda-feira terá cinco pontos estratégicos de vacinação

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, coordenada pela Prefeitura de Manaus, será em cinco pontos estratégicos nesta segunda-feira, 4/10: sambódromo, shopping Phelippe Daou, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Clube do Trabalhador do Sesi e Studio 5 Centro de Convenções. O horário de funcionamento será das 9h às 16h. Todos atenderão em primeira e segunda doses e dose de reforço para trabalhadores da Saúde com idade a partir de 40 anos e pessoas de 60 anos e mais, que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos seis meses, além da dose de reforço a pessoas com imunossupressão, que tenham recebido a segunda dose há mais de 28 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) lembra que quem vai receber a primeira dose precisa estar atento à documentação exigida: adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também precisarão apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 60 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Trabalhadores da saúde de 40 anos e mais, precisam apresentar, além desses documentos, um comprovante de vínculo com o local onde trabalha. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards, nas redes sociais da Semsa, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

Endereços dos pontos estratégicos:

Zona Oeste

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, n° 2.656, Dom Pedro

(Para pedestres e drive-thru)

Zona Norte

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, n°2.939, Jorge Teixeira

(Apenas para pedestres)

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, n° 119, Cidade Nova

(Apenas para pedestres)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, n° 7.399, São José Operário

(Para pedestres e drive-thru)

Zona Sul

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida General Rodrigo Otávio, n° 3.555, Distrito Industrial I

(Apenas para pedestres)

*Com informações da assessoria