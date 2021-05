Segredo revelado: Bill Gates é o ‘criador’ do ‘De Férias com Ex’?

Segundo biografia do empresário, ele teria um acordo com a mulher que garantia viagens com ex-namorada, Ann Winblad.

A separação bilionária de Bill e Melinda Gates está longe de ser um processo amigável e promete revelar segredos da relação do ex-casal. Entre eles, a estranha relação que Bill Gates mantinha com uma ex-namorada, Ann Winblad, que tinha visitas ao bilionário garantidas em uma ‘cláusula’ do contrato de casamento de Bill e Melinda.

Isso mesmo. O bilionário teria garantido em contrato com Melinda o direito de viajar para se encontrar Ann, mesmo estando casado. Em uma antiga biografia do bilionário, a ex-namorada aparece como uma empresária de 70 anos, do ramo tecnológico, que se tornou melhor amiga dele.

Ann Winblad é uma parte importante da vida de Bill Gates, desde que namoraram entre 1984 e 1987, sendo o primeiro relacionamento sério do dono da Microsoft. Ela queria se casar, enquanto ele não, e foi então que eles decidiram se separar. Mas eles mantiveram uma relação de amizade muito especial. Ann permaneceu como amiga e conselheira do empresário.

Ainda dizem que antes de Bill e Melinda se casarem, o empresário pediu a aprovação de Winblad para selar a união, mesmo seis anos depois que eles se separaram. Por outro lado, antes de se casar, Bill teria fechado um acordo com Melinda garantindo que pelo menos uma vez por ano ele e Ann sairiam de férias juntos. Olha lá, e não é que Bill Gates é o real precursor do reality ‘De Férias com Ex’?

O fato é que durante o processo de separação, Melinda alugou uma ilha (inteira) para ficar com os três filhos do casal, por R$ 720 mil mês, para ficar longe da pressão da mídia.

Foi Melinda que entrou com a papelada do divórcio. No processo, ela solicita que a fortuna do agora ex-marido e cofundador da Microsoft seja dividida igualmente entre os dois, seguindo as leis do estado de Washington.

A empresária e filantropa, que voltou a adotar o nome de solteira nas redes sociais, poderá receber US$ 73 bilhões (R$ 393 bilhões, na cotação atual) e se tornar a segunda mulher mais rica de todo o mundo, ficando atrás apenas de Françoise Bettencourt Meyers, a proprietária do L’Oreal de 67 anos, cuja fortuna herdada vale cerca de US$ 83 bilhões. (KTV)