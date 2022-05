Segeam impulsiona capacitação em enfermagem para apoiar avanços na saúde

O cronograma de capacitação permanente estabelecido pela Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), com foco em 2022, já abrangeu mais de 2,3 mil profissionais e acadêmicos, em sua maioria, da enfermagem, área essencial para a garantia de oferta assistencial à população. A maior parte dos enfermeiros inscritos nas atividades de capacitação, presta atendimento à rede SUS (Sistema Único de Saúde) em Manaus.

Coordenado pelo setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), o planejamento tem como foco a manutenção da qualidade no atendimento aos pacientes que buscam apoio em unidades de saúde do Amazonas, incluindo áreas como obstetrícia, urgência e emergência, estomaterapia, intensiva, assistencial, ocupacional, entre outras.

Considerada uma das principais prestadora de serviços especializados em enfermagem à rede pública de saúde do Amazonas, a Associação selecionou para os treinamentos, temas como suporte básico e avançado à vida; Classificação de Risco (Protocolo de Manchester); administração de medicamentos; fluxo e condutas para dores torácicas; condutas para atendimento a pacientes com lesões nos membros inferiores (pé diabético); inteligência emocional; raciocínio clínico obstétrico, entre outros.

“Além de trazer a atualização de protocolos de excelência, voltados, por exemplo, à segurança do paciente, os treinamentos e cursos ofertados visam atualizar os profissionais sobre técnicas já difundidas em unidades de referência no Brasil e no mundo, além de promover a apresentação de novos produtos e indicadores que demonstrem mais qualidade na abordagem. O treinamento prático faz parte das atividades e acabou possibilitando não só a troca de experiências, mas a elucidação das dúvidas que acabam surgindo no dia a dia de quem atua na atividade-fim”, explicou a psicóloga Francivânia Vieira, gerente do T&D da Segeam.

Ela destaca que parte dos protocolos aplicados, foi apresentada durante o processo de aquisição da Certificação por Distinção de Serviços de Enfermagem IQG (Instituto Qualisa de Gestão), concedida de forma inédita no Brasil, neste ano, à Segeam, primeira Associação prestadora de serviços ao SUS (Sistema Único de Saúde) a conquistar esse avanço.

Francivânia destaca que, de forma prática, os resultados da qualificação permanente são sentidos na ponta, com o atendimento ao usuário da rede de saúde de forma integral, considerando os mais diferentes perfis e aumentando a satisfação no pós-atendimento. “Exemplo disso são as inúmeras homenagens prestadas, nos últimos meses, aos enfermeiros que integram o corpo técnico da Segeam. Muitas delas ocorreram com a participação de pacientes e de gestores das unidades hospitalares”, ressaltou.

“Estimular as habilidades individuais também é algo muito trabalhado dentro do contexto do desenvolvimento do colaborador. Treinar e desenvolver pessoas inclui diversas abordagens metodológicas. Entre elas, as virtuais (cursos, palestras, lives), presenciais, híbridas e até visitas às unidades hospitalares, com auditorias, rodas de conversa, estudos de casos e formas de raciocínio clínico que estimulem os profissionais a chegarem a um perfil de alta performance”, frisou.

Trabalhar o raciocínio clínico, segundo a psicóloga, ajuda na tomada de decisões e, por outro lado, aguça as habilidades não técnicas, como o desenvolvimento das perspectivas socioemocionais, voltadas a um melhor desempenho das atividades.

Com informações da assessoria da Segeam