Segeam é aprovada em mais uma fase para certificação internacional Qmentum

A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) foi aprovada, na última semana, na avaliação Mock, uma espécie de teste simulado para a certificação Qmentum Internacional, acreditação canadense presente em diversos países, e que foca em um modelo de saúde de excelência, voltado às boas práticas assistenciais e governança. No Amazonas, a análise é voltada ao desempenho do Programa Pé Diabético, inserido na estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) e gerido pela Associação. As equipes multidisciplinares estão presentes em quatro policlínicas da SES (Secretaria de Estado da Saúde) e realizam, em média, 700 atendimentos ao mês.

Para a presidente da Segeam, enfermeira estomaterapeuta Karina Barros, a conquista da certificação representará um grande avanço, não só para a Associação, considerada uma das principais prestadoras de serviços ao SUS, mas também para os usuários do serviço público de saúde, principais beneficiados com as melhorias derivadas da acreditação.

O processo para a aquisição da acreditação teve início em 2021, com a adequação de protocolos e fluxos do Programa Pé Diabético, que está presente nas policlínicas do Governo do Estado e que atende portadores de diabetes, especialmente os que apresentam lesões nos membros inferiores em decorrência da doença. Nos espaços, são ofertados atendimentos médicos, de enfermagem, serviço social, psicológico, entre outros.

Na fase de pré-certificação Qmentum, realizada na última semana, foram avaliados dados técnicos fornecidos pelas equipes atuantes nas policlínicas Dr. Joséde Jesus Lins de Albuquerque, Codajás, Danilo Corrêa, Zeno Lanzini, além de dados compilados na sede administrativa da Segeam, tais como os indicadores do programa e a metodologia de atendimento. A equipe de avaliadores também teve acesso ao relatório trimestral de segurança e a uma análise prospectiva de riscos.

A Qmentum Internacional utiliza um processo de avaliação pautado em requisitos de governança e boas práticas assistenciais, a partir do alto desempenho em qualidade e segurança do paciente. Além dela, a Segeam adquiriu, de forma inédita no Brasil, há cerca de um mês, a certificação IQG de enfermagem, que veio para reforçar a qualidade do serviço prestado no Amazonas e o comprometimento da equipe com as boas práticas em saúde. Foi a primeira Associação prestadora de serviços ao SUS a receber a acreditação.

“Estamos em um momento importante para a saúde no Amazonas, com muitas melhorias sendo implementadas para um atendimento de excelência à população. Esperamos, com isso, contribuir diretamente com uma saúde pública cada vez mais humanizada e voltada à segurança de pacientes e profissionais do setor”, destacou Karina Barros. A Segeam também está em processo de aquisição da ISO 9001.

