Segeam contrata enfermeiros para plantão extra no próximo domingo

A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) está selecionando enfermeiros especialistas em urgência e emergência, obstetrícia e generalistas, para plantão único remunerado, a ser realizado no próximo domingo, 1/05, e que tenham disponibilidade no período diurno. A medida visa a cobertura de profissionais que precisarão se ausentar excepcionalmente para prestar concurso público na mesma data.

A secretária executiva de Gestão de Pessoas da Segeam, enfermeira Adriana Cabral, destaca que o principal pré-requisito aos interessados é a manutenção do registro ativo no Coren-AM (Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas). Os currículos e as cópias do registro do Coren, além da titulação de especialização, devem ser enviados ao e-mail [email protected] .

“Assim, garantiremos a continuidade dos serviços prestados ao SUS (Sistema Único de Saúde), sem prejuízos à população, além de viabilizar aos profissionais da saúde, a oportunidade de prestarem o concurso na data prevista, um direito que lhes é assegurado”, frisou. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3345-0951.

A Associação Segeam é considerada, atualmente, uma das principais prestadoras de serviços especializados em saúde ao Governo do Amazonas, atuando em unidades públicas como os Prontos-Socorros 28 de Agosto, João Lúcio, Dr. Platão Araújo, além de maternidades e Policlínicas que ofertam o Programa Pé Diabético, tendo papel essencial no acolhimento e na assistência direta aos pacientes que buscam atendimento na rede de saúde do Estado.

Com informações da Segeam