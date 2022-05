Segeam capacita 700 profissionais da saúde para cuidados com acamados

Treinamento é voltado à melhoria do atendimento no sistema de saúde do Amazonas

Mais comum em pacientes em internação hospitalar por tempo prolongado, as lesões por pressão (LPP) foram tema de treinamento desenvolvido pela Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), na última semana. Cerca de 720 profissionais da saúde, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, médicos e fisioterapeutas, participaram da atividade, que ocorreu no auditório da Singular Educacional, na zona Centro-Sul de Manaus.

Os objetivos foram orientar, alertar e promover a padronização das medidas preventivas, com base em protocolo validado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e cuja adesão no Brasil se deu a partir da RDC n 36, que visa a implementação de ações voltadas à segurança do paciente, explica a gerente do setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), psicóloga Francivânia Vieira.

As lesões por pressão têm como principal característica, danos (feridas) na pele ou tecidos moles subjacentes, resultantes de pressão intensa ou prolongada, combinada com fricção. Geralmente, ocorre quando o indivíduo passa, por exemplo, muito tempo deitado na mesma posição, como é o caso de pacientes internados. O mesmo pode ocorrer com pacientes acamados em casa.

Além de pacientes acamados, estão mais vulneráveis às lesões, pacientes idosos e diabéticos. Entre as medidas voltadas a minimizar o problema, estão: a redistribuição da pressão – especialmente sobre as proeminências ósseas -; o reposicionamento do paciente a cada duas horas, para auxiliar na retomada da circulação; a aplicação de medicamentos sob prescrição médica; a elevação da cabeceira da cama até no máximo 30º; o uso de uma cobertura de espuma multicamadas de silicone macio para proteger a pele; a utilização de quadro de avisos próximo ao leito para estimular o paciente a movimentar-se, entre outros.

Francivânia Vieira explica que o treinamento foi realizado a partir do T&D, Setor de Qualidade e Projetos, e do Núcleo de Segurança do Paciente da Associação Segeam, conduzido pelos enfermeiros Thiago Souza e Anne Santos, como parte do processo de certificação IQG (Instituto Qualisa de Gestão), conquistada pela Segeam, em abril deste ano, de forma inédita no País. Ao todo, sete protocolos de segurança do paciente farão parte dos treinamentos desenvolvidos pela instituição, sendo seis deles, já aplicados.

Uma segunda fase deve ser realizada, nos próximos dias, no formato online, abrangendo profissionais que não puderam participar do treinamento presencial.

Metas internacionais

De acordo com o enfermeiro Guilherme Salazer, do Setor de Qualidade e Projetos, as metas internacionais voltadas à segurança do paciente, incluem itens elencados de acordo com a recorrência no setor da saúde. E, a partir delas, foram elaborados os protocolos validados para serem aplicados nas unidades de saúde em todo o mundo.

Entre eles, estão os protocolos de Prevenção às Quedas, Lavagem das Mãos, Prevenção às Lesões por Pressão, Cirurgia Segura, entre outros. Além de evitar a ocorrência de infecções hospitalares, traumas e erros cirúrgicos, eles, consequentemente, ajudam na redução do tempo de internação dos pacientes, agregando mais qualidade aos tratamentos. “No caso da Segeam, que está entre as principais prestadoras se serviços especializados ao SUS no Amazonas, a atualização entra como uma importante ferramenta de apoio à assistência ao paciente”, destacou.

Com informações da assessoria do Sageam