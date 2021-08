Sefaz divulga nomes dos vencedores da Campanha Nota Fiscal Amazonense

A pedagoga Sandra Maria Silva da Fonseca, de 49 anos, foi a grande vencedora do 63º Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), e realizado nesta quinta-feira (12/08). Além do prêmio de R$ 20 mil, outras nove premiações em dinheiro foram sorteadas entre os contribuintes, além das entidades sociais indicadas por eles.

São eles: Richard Augusto Regis Batalha e Wanderson Alves de Jesus, vencedores dos prêmios de R$ 10 mil; e João Lucas Costa dos Santos, Marlene Souza, Deangelly Coitinho Figueiredo, Rosane Parente de Paiva, Fabrini Vanussi Amaral Messa, Antonio Orlando Silva Barbosa, Thais Brito de Souza, vencedores dos prêmios de R$ 5 mil.

As entidades sociais indicadas pelos vencedores foram: Casa da Criança (contemplada com R$ 8 mil), Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e Abrigo Infantil Monte Salém, com R$ 4 mil cada; Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (AAPPNE), Lar das Marias e Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis de Manaus, todos com R$ 2 mil. O Abrigo Coração do Pai foi indicado por quatro contribuintes e receberá o valor de R$ 8 mil.

Vencedora do prêmio principal, a diretora de ensino Sandra Maria da Fonseca se mostrou surpresa ao receber a ligação da equipe da Campanha Nota Fiscal Amazonense. “Às vezes eu até esqueço de pedir o CPF na nota”, comentou a pedagoga, que diz já ter um destino certo para o prêmio. “Veio em um bom momento”, disse ela, que é natural de Urucurituba e vive em Manaus.

Como funciona – A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, com o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.

Ao se cadastrar na Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal eletrônica, o contribuinte auxilia no combate à sonegação fiscal e no aumento da arrecadação do estado, que financia os bens e serviços públicos como hospitais, escolas e a segurança pública.

Tipos de sorteio – Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados seis prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Já os anuais são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.

Como participar – Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br e se inscrever. Após isso, é só informar o CPF nas compras.

A cada R$ 50 em notas com CPF, o contribuinte tem direito a um bilhete para concorrer aos prêmios mensais e ao sorteio anual. Quanto aos prêmios diários, basta pedir CPF em notas de qualquer valor para concorrer.

Para mais informações, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou entrar em contato com a equipe da assessoria de comunicação da Sefaz no Facebook e no Instagram (@SefazAmazonas).