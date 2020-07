Seduc reinicia atendimento para matrícula de novos alunos

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto retomou, nesta segunda-feira (6), o serviço de matrículas, por meio do seu site oficial. Inicialmente, estão sendo disponibilizadas vagas remanescentes do ano letivo de 2020, que iniciou em fevereiro, para novos estudantes vindos da rede particular, das redes municipais do interior do Amazonas e de outros estados. O serviço seguirá cronograma pré-estipulado pela pasta, com base nos ensinos/anos/séries, e atenderá a toda a demanda do Amazonas. As matrículas já podem ser realizadas por meio do link https://bit.ly/2NKODLH.

Até a quarta-feira (8), o atendimento será destinado a novos alunos do Ensino Médio e, de quinta (9) até a próxima segunda-feira (13), será a vez de estudantes do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) efetuarem suas reservas. Por fim, de 14 a 16 de julho, o serviço de matrículas estará aberto para alunos do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano).

Depois de efetuada a reserva da vaga, a confirmação da matrícula deverá ser realizada na Coordenadoria Distrital ou Regional de Educação (CDE e CRE) à qual a escola selecionada pertence. A empresa Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam), responsável pelo sistema de matrículas da Secretaria de Educação, disponibilizará, no próprio site, os endereços das coordenadorias.

A pasta reforça que pais e responsáveis deverão utilizar máscaras de pano e seguir as recomendações de saúde e segurança, no momento em que forem confirmar as reservas.

A coordenadora de Matrículas da secretaria, Irlanda Araújo, reafirma que o serviço, de início, busca atender principalmente alunos que buscam transferência para a estadual de ensino, em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas.

“Este momento de retomada do nosso serviço de matrículas é destinado somente a estudantes que buscam a transferência para a rede estadual. Aqui vamos registrar muitos casos de alunos vindos da rede particular, cujos pais perderam o emprego ou não têm mais condições de pagar uma escola privada. Nossa missão é garantir que eles não fiquem sem estudar, após o retorno das atividades presenciais”, acrescentou Irlanda Araújo.

Transferências – Fora as matrículas dos estudantes oriundos da rede particular e de redes de ensino de outros estados, a Secretaria de Educação vai realizar, a partir do dia 20 de julho, a transferência de alunos da rede pública estadual do Amazonas. Este serviço também seguirá cronograma com base nos anos/séries.

De 20 a 22 de julho, estudantes do Ensino Médio poderão efetuar suas transferências. Em seguida, entre 23 e 27 de julho, é a vez dos alunos do Ensino Fundamental 2 e, por fim, de 28 a 30 de julho, os estudantes do Ensino Fundamental 1.

Da mesma forma, a confirmação da vaga deverá ser realizada em nas CDEs e CREs de Manaus e do interior.

Nova oportunidade – A partir do dia 3 de agosto, o sistema de matrícula ficará disponível pelo site oficial da secretaria para todos os tipos de atendimento.

Endereços das CDEs:

• CDE 1: Avenida Joaquim Nabuco, 2.274, esquina com a Japurá, Centro

• CDE 2: Rua Cruzeiro, nº 4, Betânia

• CDE 3: Avenida Professor Nilton Lins, 3.295, Bloco 1, Parque das Laranjeiras

• CDE 4: Avenida Brasil, 460, Santo Antônio

• CDE 5: Avenida Autaz Mirim, 9.018, Novo Aleixo

• CDE 6: Avenida Max Teixeira, 1.041, Cidade Nova

• CDE 7: Avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, 30, Colônia Terra Nova

*Com informações da assessoria