Seduc e Semed divulgam calendário de matrículas

O Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Manaus divulgaram nesta terça-feira (17) o novo calendário de matrícula para o ano letivo de 2020. O período de matrículas será de 17 a 20 janeiro, sendo realizadas tanto via internet pelo site www.matriculas.am.gov.br, ou presencialmente, das 8h às 17h, em todas as escolas da rede estadual e municipal da cidade.

“Seduc e Semed estão trabalhando em conjunto para benefício dos estudantes, são vagas distribuídas em quantidades suficientes que atendem a necessidade de todos os nossos alunos e em todas as áreas da cidade de Manaus, lembrando que participam também desse processo de Iranduba e Manacapuru. Então as duas organizações estão prontas para que tenhamos um período tranquilo”, disse o secretário de Educação do Estado, Vicente Nogueira.

A primeira movimentação no sistema será interna, para alunos já matriculados e, assim, em janeiro abrir novas vagas. “Os pais podem já adiantar-se no processo fazendo seu cadastro, para que não percam tempo só na data de abertura. Se cadastrar logo para efetivação da reserva da vaga”, alerta o secretário.

A rematrícula dos alunos que estudaram, em 2019, nas redes estadual e municipal de ensino é automática e inicia na próxima quinta-feira (19), seguindo até o dia o 3 de janeiro nas unidades do município e até o dia 6 do mesmo mês nas do Estado.

“Quando falamos de um sistema com essa organização já mostramos a maturidade que conseguimos alcançar nesses últimos anos no direito de educação de qualidade. A matrícula unificada entre os sistemas, já mostra que somos um sistema único, como é na saúde, e isso é um ganho para população que não precisa mais enfrentar filas, etc”, comentou a secretária Municipal de Educação, Kátia Helena.

Mais oportunidades

Serão disponibilizadas mais de 190 mil novas vagas, das quais 151.641 são da rede estadual e 39.240 da municipal. O cronograma apresentado é válido para todas as unidades públicas estaduais e municipais, inclusive para as escolas com a gestão da Polícia Militar do Amazonas. “Este ano as escolas de tempo integral e as de sistema militar estão em nossas redes com o sistema normal como para qualquer outra instituição. Então abrindo o período, é só fazer a matrícula. O objetivo é a democratização do ensino, o processo é aberto, todos disputarão as vagas. É importante só ficar de olho na demanda de vagas, os novos usuários podem se surpreender caso acabem rápido”,explicou Vicente.

Novos alunos com deficiência poderão se realizar o procedimento de reserva de vaga antecipadamente, no período de 10 a 13 de janeiro, também via web ou presencial. Nesse caso, é preciso de laudo médico, além das demais documentações. A ausência do documento não impende a matrícula. Uma novidade deste ano é que o site de matrículas passou a aceitar reserva de vagas de alunos estrangeiros, devido à crescente demanda social. Anteriormente, só era possível solicitar a vaga destes estudantes presencialmente. Agora, todos que tiverem CPF conseguirão realizar o procedimento via internet, igualmente as demandas para manauaras. Caso não consiga no site, o solicitante pode ir até a escola que haverá auxílio.

“Hoje temos professores da rede municipal em uma sala de aula em cada um dos abrigos que acolhemos os venezuelanos. Isso já é parte da nossa consciência em acolher os imigrantes como cidadãos, por isso pedimos que procurem se documentar e regularizar no país”, disse a secretária Kátia.

Outra atividade inserida no portal, foi a possibilidade de solicitar a vaga pela web para alunos de Correção de Fluxo do Ensino Fundamental. A modalidade é voltada para estudantes que estão com distorção de mais de dois anos entre a idade e a fase que o aluno deveria estar cursando. A página, desenvolvida pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), pode ser acessada por computador, tablet ou celular.

Facilidades pela internet, os pais só precisarão entrar no site e preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, é só apresentar, na unidade de ensino escolhida, os documentos do novo aluno para concluir a matrícula. Em caso presencial, os responsáveis poderão procurar qualquer escola estadual ou municipal de Manaus, das 8h às 17h, para solicitar a reserva de vaga e no dia seguinte ir até a unidade de ensino escolhida para entregar os documentos do aluno e concluir o processo de matrícula. Vale ressaltar que a reserva de vaga feita via internet ou presencial tem validade de três dias. A matrícula será considerada efetiva após confirmação na escola feita pelo responsável legal ou pelo aluno maior de 18 anos, com a apresentação da documentação obrigatória.

Destaque

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro online dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro.

“O sistema de matrícula é garantia do acesso universal, é uma obrigação nossa. Manaus é a terceira maior rede de educação básica no Brasil, e isso foi só um passo,agora o próximo é garantir a qualidade do ensino efetivo. Precisamos também da permanência do aluno na escola, pois ele também faz parte dessa garantia do direito”, disse Kátia.

FONTE: ACRÍTICA