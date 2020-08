SEDUC adia retorno das aulas do Ensino Fundamental

Para retomar as aulas presenciais com 100% das escolas estaduais de Ensino Fundamental preparadas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto decidiu adiar o retorno dos alunos dessa etapa, que estava previsto para a próxima segunda-feira (24). A retomada ocorrerá após a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) validar os protocolos de saúde, que estão sendo implantados em todas as 107 unidades do Ensino Fundamental de Manaus.

Outro fator importante é a testagem em massa dos profissionais que iniciou na última terça-feira (18/08), e está sendo realizada sem intercorrências. Para a FVS-AM, do ponto de vista epidemiológico, é importante também garantir que, até o início das aulas do Ensino Fundamental, que contempla 100 mil estudantes e mais de cinco mil profissionais, tenha sido testado o maior número de servidores.

De acordo com o secretário de Estado de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, a medida é necessária para salvaguardar a saúde dos profissionais e estudantes. “Embora mais de 60% das escolas de Ensino Fundamental da cidade já estejam devidamente preparadas para o reinício das aulas, temos encontrado alguma dificuldade com a disponibilidade de insumos para a adequação da estrutura física dos outros 40% das escolas. Em razão disso, nós precisamos adiar o reinício das atividades para salvaguardar o bem maior, que é a segurança e o bem-estar de alunos e trabalhadores da educação”, destacou.

Somente quando houver garantia da implementação dos protocolos, devidamente validados pela FVS-AM, em 100% das escolas, será possível promover esse retorno, afirmou Luis Fabian. “Do ponto de vista pedagógico não é uma boa estratégia mantermos múltiplos calendários escolares em Manaus. Por conta disso, a equipe técnica da secretaria decidiu que o retorno deve se dar ao mesmo tempo, em todas as escolas, para garantir que um único calendário seja viabilizado”.

Ensino Médio

As aulas do Ensino Médio, iniciadas no último dia 10 de agosto, continuam. As atividades estão mantidas, uma vez que as escolas já foram avaliadas pela FVS-AM e se encontram de acordo com os protocolos de saúde definidos para o funcionamento das instituições de ensino.

Ensino Fundamental

Em Manaus, são 107 escolas de Ensino Fundamental, atendendo cerca de 110 mil estudantes nos Anos Finais e Iniciais. Com o adiamento, o retorno às atividades laborais dos mais de cinco mil profissionais dessa modalidade também será retomado posteriormente.

“Nós imaginamos que, dentro de sete ou 14 dias, estaremos prontos para esse retorno, mas de fato o que vai determinar o retorno é a validação pela FVS da implantação dos protocolos em 100% das escolas”, garantiu Luis Fabian.

