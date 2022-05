Sedecti reúne com órgãos que participarão da ExpoAmazônia no fim de junho

O evento irá expor o potencial do Amazonas em bioeconomia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Cerca de 12 órgãos e instituições governamentais confirmaram participação na ExpoAmazônia BIO&TIC, evento que acontece entre os dias 30 junho e 2 de julho, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. A confirmação se deu durante reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira (23), no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), localizado na Avenida Pedro Teixeira, 2354, Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

O encontro foi coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que apresentou o mapa com a disposição dos espaços destinados para órgãos do Governo do Estado do Amazonas que é um dos apoiadores da realização do evento.

“Temos 12 instituições do Governo que nos deram sua confirmação e estamos definindo esse espaço onde o Governo terá um stand único. Nossa proposta é que possamos demonstrar à sociedade o que o Governo do Amazonas está fazendo no que diz respeito à bioeconomia e à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)”, sinalizou o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Luiz Herval.

Confirmadas

Além da Sedecti, já estão confirmadas para participar da ExpoAmazônia BIO&TIC, as Secretarias de Estado da Produção Rural (Sepror) e de Educação do Amazonas (Seduc), além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur.

Os órgãos governamentais tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e apresentar sugestões sobre a participação para a ExpoAmazônia que tem como proposta reunir aproximadamente 15 mil pessoas e gerar cerca de R$20 milhões em negócios para o Amazonas durante os três dias de evento.

Cetam

De acordo com o assessor da presidência e coordenador do Programa de Incentivo à Inovação do Cetam, Reinier Freitas, a participação do órgão na ExpoAmazônia é uma ótima oportunidade, uma vez que o Centro vem inovando cada vez mais.

“A ideia é convidar alunos e instrutores para mostrarem que, através de um curso do Cetam, tanto de qualificação profissional quanto de ensino técnico, é possível desenvolver produtos da bioeconomia, como é o caso das biojoias que é um potencial muito grande e pouco explorado no Amazonas”, informou o coordenador ao revelar que o Cetam também irá apresentar conteúdos da área de TICs na cultura maker, que está em implantação na educação profissional.

Com informações da Sedecti