Sedecti e Amazonastur discutem perspectivas para potencializar turismo no AM

Os titulares da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Angelus Figueira, e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio se reuniram hoje (30), para tratar das perspectivas econômicas para potencializar o turismo do estado e que serão apresentadas no Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, em junho, na capital amazonense.

Considerado um dos vetores com grande potencial econômico no Amazonas, o turismo é, por natureza, rico em diversidade e geração de renda.

“Este é o setor que divulga o Amazonas. E existe exatamente com a função de promover o desenvolvimento turístico e fazer do nosso estado, um destino diferenciado, competitivo e sustentável, priorizando os roteiros que valorizem as belezas naturais da região¨, disse Figueira.

Os titulares destacaram o trabalho que a Amazonastur tem feito para fomentar o turismo do estado e o que ainda pode ser incrementado.

“Temos grandes expectativas com o ecoturismo, o etnoturismo, o turismo de aventura, por exemplo. São muitas as alternativas para esta que é uma marca muito forte no mundo: Amazonas. Temos desafios, como a questão logística, mas temos um povo criativo, hospitaleiro, trabalhador e um governador aberto ao diálogo, às novas ideias”, avalia Sampaio.

Com informações da Sedecti