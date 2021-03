Sede do Rio Negro Clube pode ser arrematada com 60 % de desconto, por R$ 3,6 milhões

A sede Clube Atlético Rio Negro, um dos mais tradicionais do Amazonas com décadas de história no futebol do estado e que levou mais de 50 mil torcedores aos estádios, será leiloada nesta segunda-feira (22) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) para saldar dívidas trabalhistas.

Avaliado em R$ 9 milhões, o imóvel pode ser arrematado com até 60% de desconto e ser adquirido por R$ 3,6 milhões pelos interessados, de acordo com o leiloeiro oficial credenciado do TRT. O leilão será eletrônico, através do site www.leiloesamazonas.com.br, com transmissão ao vivo pela internet.

O leilão público terá outros bens penhorados e acontece a partir das 9h30, na modalidade eletrônica, com transmissão ao vivo, através do site www.amazonasleiloes.com.br, com atuação do leiloeiro credenciado do TRT-11, Wesley Silva Ramos.

A sede do “Galo”, como é mais conhecido popularmente o time do Rio Negro, possui um quarteirão entre as ruas Epaminondas e Luiz Antony, principais vias de ligação das regiões Norte e Oeste com o Centro de Manaus.

O imóvel possui salão de dança, sala de reuniões, de jogos, bares, restaurante, parque aquático com 2 piscinas, ginásio coberto com academia de ginástica e piscina de hidroginástica.

O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT11 e que já estão na fase de Execução.

No mesmo dia serão leiloados, ainda, um apartamento no Conj. Habitacional Beija Flor II, bairro de Flores, avaliado em 80 mil, com lances a partir de R$ 40 mil e um lote na Cidade de Boa Vista- RR, com 600 m2, localizado na Av Surumu, bairro Calunga, avaliado em R$ 503 mil, com lance mínimo a partir de R$ 251 mil.

Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens, e por todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas.