Secretários da Amazônia Legal apresentam ações de combate ao desmatamento na Semana do Meio Ambiente

Um debate on-line sobre as ações dos estados amazônicos contra o desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais será o destaque desta quinta-feira (04/06), na Semana Verde On-line da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). A partir das 16h (horário de Manaus), todos os secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal se reúnem ao vivo, pelo Youtube, para discutir sobre a temática.

A programação faz parte da Semana de Meio Ambiente do “Junho Verde”, mês comemorativo em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (05/06). Segundo o secretário titular da Sema Amazonas, Eduardo Taveira, o período é um momento especial para destacar a importância das ações e da política ambiental para o estado do Amazonas.

“Nesta quinta (04), vamos debater com os outros estados amazônicos sobre a parceria que a gente tem estabelecido para o combate aos ilícitos ambientais, em especial, com os estados vizinhos e sobre quais as ações que têm sido feitas para que a gente possa trabalhar na promoção de uma agenda regional de desenvolvimento sustentável”, disse Taveira.

Participam do debate representantes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O diálogo abordará, sobretudo, a situação de emergência ambiental e as ações de meio ambiente desempenhadas pelos estados no contexto da Covid-19.

“Cada secretário vai expor o que tem sido feito dos seus trabalhos e ao final, a gente vai discutir ações conjuntas para melhorar o desempenho ambiental e reduzir o desmatamento e queimadas aqui na nossa região”, pontuou Taveira.

A transmissão será realizada ao vivo pelo YouTube da Sema Mato Grosso, às 17h, no horário de Brasília e 16h, no horário local. Os interessados podem fazer a inscrição do evento no link: https://bit.ly/webinarm eioambiente. Mais informações podem ser adquiridas nas redes sociais da Sema Amazonas ou no site institucional da secretaria.

Semana Verde On-line – A Semana do Meio Ambiente da Sema Amazonas encerra nesta sexta-feira (05/06), Dia Mundial do Meio Ambiente, com uma discussão sobre as perspectivas para o desenvolvimento sustentável no Amazonas, com o webinar “Como a economia da floresta pode salvar a Amazônia: ideias e exemplos”.

A transmissão inicia a partir das 15h, pelo Facebook da Sema Amazonas. A proposta é explorar as possibilidades de uma economia voltada à conservação das florestas e à manutenção da cultura e saberes das populações tradicionais do estado.

O webinar contará com a mediação do secretário Eduardo Taveira e tem como convidados o professor titular da Faculdade de Ciências Agrárias e do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Henrique Pereira; o diretor técnico do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Carlos Koury e o superintendente da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgílio Viana.

Serviço

Debate on-line: Estados Amazônicos contra o desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais – Ações no contexto da Covid-19

Debatedores: secretários estaduais de Meio Ambiente

Quando: 4 de junho (quinta-feira), às 16h (Manaus)|17h (Brasília)

Onde: Youtube Sema Mato Grosso

Inscrições: https://forms.gle/FKx9ds46TdmUFu8s8

*Com informações da assessoria