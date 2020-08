Secretários agradecem a Belarmino Lins por benefícios à assistência social em Pauini

Manaus (AM) – Na manhã desta quinta-feira (27), uma comitiva de profissionais de saúde e da área de assistência social de Pauini visitou a residência do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) para agradecer pelos benefícios de suas emendas impositivas em favor do município situado no Vale do Rio Purus.

Na ocasião, os profissionais destacaram emenda que destinou recursos da ordem de R$ 100 mil aplicados em obras sociais no município. Liderando a comitiva, a secretária municipal de Saúde, Simone Mourão, em nome da prefeita Eliana Amorim, ressaltou a importância da emenda considerada por ela como “fundamental para as nossas atividades sociais em favor das pessoas pobres em Pauini”. O assistente social, Cristiano Rufino, reforçou a manifestação de Simone e destacou sua gratidão às ações do líder progressista no atendimento às demandas sociais do município.

Integrando a comitiva, o diretor da Unidade Hospitalar de Pauini, José Maria Vieira, e a coordenadora do Programa Saúde na Escola, Nídia Iole, também agradeceram a Belarmino Lins pela atenção dispensada ao social como também por seu empenho com relação às demandas de saúde de Pauini.

Aproveitando o encontro com Belarmino, a comitiva encaminhou nova solicitação de emendas impositivas visando a aquisição de uma ambulância para a Unidade Hospitalar e de uma Van para contemplar demandas da Terceira Idade no município. “Sinto-me feliz com a visita dos amigos de Pauini e muito mais por saber que minhas emendas estão produzindo benefícios à população local”, disse o deputado. Ao final do encontro, a comitiva agradeceu, ainda, emenda do parlamentar cujos recursos estão em fase de liberação para a compra de motores rabetas.