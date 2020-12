Secretário-geral do Progressistas esclarece posição sobre Álvaro Campelo e Mayara Pinheiro

Com relação a matéria divulgada na noite da última quinta-feira (3), sobre a conduta dos deputados Álvaro Campelo e Mayara Pinheiro no recente processo eleitoral da Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM), o secretário-geral do Progressistas (PP), deputado estadual Belarmino Lins, descartou qualquer possibilidade de penalizar os dois parlamentares.

“Declaro que não há razão para punir os dois deputados pelas posições assumidas durante o recente processo eleitoral da Aleam, pois não houve nenhum fechamento de questão dentro do PP com relação ao pleito eleitoral. Os progressistas exercitam, por natureza, a democracia, e por isso descarto qualquer possibilidade de penalizar os dois parlamentares que participaram das eleições da Aleam”, disse Belarmino.