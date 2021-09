Secretarias estaduais garantiram cumprimento de protocolos em evento teste

O Governo do Amazonas disponibilizou, nesta sexta-feira (24/09), equipes de diferentes secretarias para atuarem no Podium da Arena da Amazônia, onde ocorreu o primeiro evento teste com público após cerca de 18 meses de interrupção do setor. O objetivo da ação foi garantir o cumprimento de todas as medidas de proteção contra a Covid-19 durante o evento que faz parte da retomada da cadeia produtiva da cultura.

Para fiscalizar e auxiliar no andamento seguro do evento, atuaram servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundação de Vigilância e Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

“Várias pessoas trabalhando, muitos serviços sendo executados aqui, o que está movimentando de forma significativa a economia, então é importante para a gente fazer isso aqui dar certo, para que a gente, a partir daí, possa liberar outros formatos e conforme a coisa for chegando próximo do que as autoridades consideram efetivamente seguro, a gente possa então liberar os protocolos, quem sabe num futuro próximo”, destacou Marco Apolo Muniz, titular da SEC.

Atuação – O Governo do Estado, por meio da SES e da FVS-RCP, vem atuando antes, durante e após a realização do show. No pré-evento, foi feita a verificação da situação vacinal e a testagem de 2.998 pessoas, das quais somente duas testaram positivo.

“Nós estamos com 70 profissionais da Secretaria Estadual de Saúde e da Fundação (FVS-RCP) fazendo a fiscalização, que é o cumprimento das medidas de segurança, e vamos monitorar por 14 dias todos aqueles que participaram do evento”, explica Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Público – A iniciativa também foi celebrada pelo público, que após meses de expectativa, teve a oportunidade de assistir a um evento de grande porte presencialmente. Os cuidados com os protocolos de saúde no local deram a Tiago Coelho toda segurança e tranquilidade para aproveitar a noite com os amigos.

“O evento está muito bem organizado. O Amazonas precisa desse ‘up’ depois de tudo o que a gente passou. A gente está tendo esse momento para encontrar os amigos, mas com todo cuidado, protegidos”, disse.

Evento – O show desta sexta-feira foi o primeiro evento teste com o público realizado na região Norte e marca os primeiros passos para a retomada da cadeia produtiva da cultura, além de servir de base para estudos dos órgãos de controle em saúde sobre a realização de grandes eventos.

Entre os artistas que se apresentaram no evento estavam os cantores Mikael e George Japa, a banda Xiado da Xinela e a grande atração da noite, o cantor Tierry.