Secretaria de Cultura lança playlist do Festival Folclórico de Parintins no Spotify

Ação marca a contagem regressiva para “O maior Festival de Todos os Tempos”; playlist está disponível no Spotify da @culturadoam

Apenas 30 dias separam os fãs dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido do 55º Festival Folclórico de Parintins. Para marcar a data, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, criou uma playlist no aplicativo de música Spotify (https://spoti.fi/3yXAJP8) com os maiores sucessos dos bumbás. Intitulada “O maior Festival de Todos os Tempos”, a lista conta com 10 faixas dos bois de Parintins.

A música é a alma do Festival e, foi pensando nisso, que uma série de programações vão movimentar as redes sociais do @culturadoam, conforme explicou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. “A primeira ação acontece nesta terça-feira, quando liberamos a playlist no Spotify, com os maiores sucessos dos bois Caprichoso e Garantido. Difícil mesmo foi definir a músicas, já que são 55 anos de sucesso do Festival de Parintins. Estamos preparando ‘O maior Festival de Todos os Tempos’, muita coisa boa vem por aí”, comenta o secretário.

Nas faixas do Caprichoso estão as toadas “Eu te amo Caprichoso”, “Viva a Cultura Popular” e o “Ritmo é de boi”. Ao todo são cinco músicas entre os grandes sucessos.

O Garantido está representado pelas faixas “Miscigenação”, “Povo do Garrote” e “Partiu Parintins”. O boi vermelho e branco também conta com cinco músicas marcantes.

Atualizações

Marcos Apolo adianta que, a cada semana, novas músicas serão liberadas no aplicativo. “Planejamos conteúdo interativo e as novas músicas serão decididas pelos nossos seguidores em enquetes no Instagram do @culturadoam”, explica o secretário.

As atualizações serão realizadas alternadamente, às segundas-feiras, com músicas dos bois Caprichoso e Garantido.

Preparativos

Muros de Parintins e a fachada do Bumbódromo já recebem o colorido dos artistas da terra dos bumbás. Os ambientes ‘instagramáveis’ estarão disponíveis ao público do Festival a partir do dia 18 de junho.

A fachada do Bumbódromo de Parintins vai ganhar uma obra de arte gigante, de mais de 770 metros quadrados de pura cultura e folclore popular. A revitalização feita pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, recebe a assinatura da dupla de artistas parintinenses Curumiz, composta por Alziney Pereira e Emerson Freitas.

Os preparativos para o 55º Festival Folclórico de Parintins estão a todo vapor. Além da fachada do espaço, que tem quase 30 metros de altura, uma galeria de arte a céu aberto, de mais de 2 mil metros quadrados, já começa a colorir os muros da ilha Tupinambarana.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa