Secretaria de Cultura exibirá documentários sobre artistas amazonenses em rede social

A partir deste sábado (28/03), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa exibirá documentários de artistas amazonenses, realizados pelo artista plástico e diretor Sérgio Cardoso, em sua página no Facebook (@culturadoam). O primeiro filme será “Óscar Ramos – O homem que morava dentro do cinema Éden”. As sessões de cinema fazem parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa” e acontecerão sempre aos sábados, às 19h.

A primeira obra homenageia o artista plástico Óscar Ramos e mostra momentos de sua vida, além de detalhes sobre a sua trajetória no mundo das artes. Nascido no município de Itacoatiara em 1938, Óscar estudou Pintura Livre com Ivan Serpa, ícone do Construtivismo, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1960. Um dos vários destaques em sua carreira foi o trabalho na concepção visual da célebre revista “Navilouca” (1972), idealizada por Torquato Neto e Waly Salomão, e reunindo nomes como Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, Caetano Veloso e outros. Ele faleceu em junho de 2019.

“A memória das personalidades e dos grandes artistas do Amazonas precisa ser preservada. Estes filmes foram motivados pelo meu amor ao cinema e pelo dever de produzir memórias e registros. O Óscar Ramos foi um grande artista que contribuiu intensamente e formou outros artistas aqui no estado. Ele realmente morou no cinema Éden com a família, o pai dele era gerente de lá, e atendia as famílias da Praça 14 e Cachoeirinha. Estas obras trazem momentos e curiosidades da história amazonense que não podem ser esquecidos”, comenta Sérgio Cardoso.

Serão exibidos também: “Joaquim Marinho – O Comunicador Cultural do Amazonas”, “A Rainha dos Cinemas de Manaus”, “Otoni Mesquita – Narrativas da Vida e da Arte”, “José Gaspar – Um Cinéfilo Amazonense”, entre outros.

‘Cultura Sem Sair de Casa’

Além dos documentários, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está com as videoaulas de teclado, violão e desenho do “Praticarte” e uma visita em 360 graus do Teatro Amazonas, que podem ser acessadas pelo Portal da Cultura. Nas redes sociais estão sendo divulgadas indicações de livros, vídeos com performances dos Corpos Artísticos, playlists relacionadas aos festivais, entre outros conteúdos.

Com as recomendações de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19), a campanha “Cultura Sem Sair de Casa” tem o objetivo de proporcionar experiências artísticas que se aproximem do público durante este período.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa está no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.