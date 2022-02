Sebrae oferece cursos gratuitos a empreendedores no Shopping ViaNorte

Nos meses de fevereiro e março, em parceria com o Shopping Manaus ViaNorte, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Amazonas vai oferecer cursos e oficinas gratuitos para empreendedores, além de atendimento presencial para orientações e consultorias, no auditório do centro de compras com o seu “Programa de Capacitação”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.lojasebraeam.com.br ou por meio do telefone (92) 2121-7333.

A programação começa na próxima quarta-feira, dia 9 de fevereiro, com a oficina “Canvas modelos de negócios”, das 14h às 16h. Ainda em fevereiro ocorrerá a oficina, no dia 16, às 14h, com o tema “Marketing Pessoal”, e um curso entre os dias 21 e 24, das 17h às 21h, com o tema “Simplificando a Gestão Financeira para Empreendedores”.

Para março, são três oficinas: “Formalização de MEI”, “Dica de como fotografar seu produto para redes sociais” e “Mulheres na liderança”. Programadas, respectivamente, para os dias 9, 16 e 23, das 14h às 16h. O curso de março abordará o tema “Organize seu facebook para vendas” e acontecerá entre os dias 28 e 30, das 17h às 21h. Todos os participantes das palestras, oficinas e cursos receberão certificados.

O objetivo da parceria Sebrae e Shopping Manaus ViaNorte é fomentar o empreendedorismo na zona norte da cidade, levando capacitação e orientação aos donos de negócio. Além disso, haverá profissionais do Sebrae no auditório oferecendo consultorias e orientações gratuitas, posteriormente levadas à instituição para serem acompanhadas pelo Sebrae.

A coordenadora do Centro de Treinamento do Sebrae Amazonas, Amina Pontes Barbosa, celebra mais uma etapa da parceria entre instituição e shopping, e vê uma ótima oportunidade aos moradores da região. “Iniciar um negócio e mantê-lo em funcionamento requer capacitação e conhecimento, e com a oferta dos cursos e oficinas, queremos levar à zona Norte da cidade esse conhecimento, fortalecendo os empreendedores. Para nós, é muito importante ter um espaço estratégico como o shopping para disseminar esse conhecimento, onde iremos trabalhar temas que abrangem grande parte dos donos de negócios, com foco em tecnologia e formalização”, explica.

“O Manaus ViaNorte é um espaço multiuso, onde queremos oferecer uma experiência completa aos clientes. A parceria com o Sebrae reflete esse desejo, contribuindo com a população por meio da realização de cursos e fomento ao empreendedorismo regional O que fortalece, cada vez mais, a região onde o shopping está localizado. Isso é algo gratificante para nós”, afirma a gerente de marketing do shopping, Natalia Zerbini.

Sobre

Administrado pela Saphyr Shopping Centers, uma das mais importantes empresas do setor, o Shopping Manaus ViaNorte segue as novas normas orientadas pelo Grupo, sempre focadas na saúde e bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. Saúde é prioridade e o Grupo Saphyr e todos os seus empreendimentos estão comprometidos com a sociedade para vencer a covid-19.

