Seap recebe novas viaturas para o transporte de presos

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu, nesta terça-feira (04/05), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, três novos ônibus adaptados para o transporte de presos.

A cerimônia de entrega das viaturas, que aconteceu em Guarulhos (SP), contou com a participação do secretário titular da pasta, coronel Vinícius Almeida; secretário-executivo, tenente-coronel Paulo César; ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; e demais autoridades.

Desde o final do ano passado, o Depen tem feito a doação de veículos para o sistema penitenciário dos estados brasileiros. Em dezembro, a Seap adquiriu cinco furgões e dois ônibus. Agora, com a nova aquisição, a pasta contabiliza uma frota de cinco furgões e cinco ônibus. As viaturas atendem às resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

As doações chegam ao fim nesta quarta-feira (05/05), com a distribuição de 66 ônibus e 46 furgões para 19 Unidades Federativas e cinco penitenciárias federais. Ao todo, o Depen adquiriu 298 furgões e 132 ônibus adaptados. As aquisições, oriundas de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), tiveram um custo de R$ 106 milhões.

Os ônibus adquiridos têm capacidade para transportar até 28 pessoas e são equipados com sistema de monitoramento de câmeras em tempo real, sinalização acústica e visual e ar-condicionado em todos os ambientes. Além disso, contam com adaptações no compartimento de escolta, que permitem melhor posicionamento dos policiais penais e acompanhamento dos deslocamentos.

“Mais uma vez quero agradecer a parceria com o Depen. Munidos com essas viaturas será possível realizar as escoltas dos nossos internos a consultas médicas com conforto e segurança. É mais um reforço para o bom funcionamento dos processos operacionais das unidades prisionais”, disse o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

