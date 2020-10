Seap inicia programação do ‘Outubro Rosa’ com familiares de detentos

A equipe do Deresc desenvolveu rodas de conversa com as mulheres presentes no local. ─ Foto: Divulgação/Seap

Na sexta-feira (9), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), deu início às programações em alusão ao “Outubro Rosa”. A ação ocorreu na Central de Atendimento às Famílias, localizada no prédio anexo à antiga sede da Seap, na rua Gabriel Salgado, s/nº, Centro, zona sul de Manaus.

A equipe do Deresc desenvolveu rodas de conversa com as mulheres presentes no local. Na ocasião, foi esclarecido sobre a importância da campanha, que tem como principal objetivo alertar as mulheres da relevância do diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

A psicóloga do Deresc, Ana Cláudia Macedo, compartilhou com o público sua própria experiência. “No ano passado, eu encontrei um nódulo, na mama, realizando o autoexame. E desde o início, e durante todo o tratamento, não pensava a doença como uma sentença, mas sim, como uma oportunidade de aprendizado, crescimento e amadurecimento pessoal. No entanto, o diagnóstico precoce foi determinante no sucesso do meu tratamento”, contou a psicóloga.

Programação – Durante a programação, os familiares dos internos receberam panfletos informativos e lembranças alusivas ao “Outubro Rosa”. No decorrer do mês de outubro, a Seap vai realizar diversas outras atividades dentro do tema da prevenção da saúde da mulher, em conjunto com as cogestoras Rh Multi e o consórcio CGPAM.

