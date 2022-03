Saúde da Mulher é destaque em conferência virtual da Prefeitura de Manaus

O “Diálogos na Atenção Primária à Saúde (APS)” desta quarta-feira, 30/3, abordou mais um tema ligado à saúde da mulher na webconferência com o farmacêutico Marcelo Perazzoli, especialista em citologia clínica pela Sociedade Brasileira de Citologia Clínica (SBCC) e consultor do Ministério da Saúde. O farmacêutico tratou sobre as técnicas de coleta do exame preventivo para um diagnóstico assertivo.

O tema da conferência virtual, transmitida pela Prefeitura de Manaus, por meio do canal da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no YouTube (bit.ly/dialogosaps6), foi a “Importância da coleta para a detecção de lesões precursoras do câncer do colo uterino e as condutas clínicas adequadas diante dos resultados alterados”.

Marcelo Perazzoli, que também é tutor do curso “Força Pré-natal SUS”, deu orientações para uma boa coleta do exame citopatológico, que tem o objetivo de identificar lesões precursoras do câncer do colo do útero.

Ele destacou que a coleta do exame preventivo corresponde a 60% do sucesso do exame, daí a necessidade de qualificar esse procedimento para obter boas amostras para orientar o profissional de saúde.

“O profissional precisa estar consciente da sua importância para a coleta de amostras adequadas, de modo que o resultado do exame seja assertivo. Uma coleta não representativa pode dar um resultado falso negativo ou falso positivo, prejudicando a condução dessa paciente. É um procedimento que precisa ser bem executado”, assinalou.

De forma didática e com uma linguagem simples, Marcelo Perazzoli explicou que uma boa anamnese (entrevista com a paciente para investigar seus hábitos), orientações sobre a higienização prévia à coleta e a padronização dos procedimentos, são fatores importantes que contribuem para a boa qualidade do resultado.

“Nosso objetivo é que o exame preventivo identifique lesões precursoras, que são alterações (ferimentos) que podem ser tratadas quando identificadas precocemente, e quando não são curadas, podem resultar em câncer. Qualificar essa coleta é uma contribuição essencial nesse processo”, destacou.

O evento Diálogos na APS faz parte do processo de educação permanente dos profissionais de saúde do município, abordando temáticas relacionadas à rotina das unidades da rede de Atenção Primária.

Com informações da Semsa