Sargento preso traficando drogas em avião da FAB cumprirá toda pena na Espanha

O sargento Manoel Silva Rodrigues cumprirá na Espanha toda a pena de seis anos de prisão imposta pela Sétima Seção do Tribunal de Sevilha, até obter progressão penal. O militar foi preso em junho de 2019, traficando 37 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) quando integrava equipe de apoio a Jair Bolsonaro em viagem a reunião do G20 no Japão, em junho de 2019.

A decisão da Justiça da Espanha foi uma resposta ao pedido de sua defesa para que o sargento fosse expulso da Espanha o mais rápido possível para cumprir a parte da sentença no Brasil ou que fosse marcada ao menos uma data para que fosse mandado de volta ao seu país.