São Gabriel da Cachoeira recebe visita técnica da Cosama para melhorias dos serviços

Diretores e técnicos da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) realizaram visita a São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus) para conhecer o sistema de abastecimento de água do município, nesta quarta-feira (10/03). A visita teve a presença da prefeita em exercício do município, Eliane Falcão, que recebeu a comitiva da Companhia e acompanhou as análises para tratativas de melhorias e apoio para o serviço de captação, tratamento e distribuição de água, hoje administrado pela prefeitura.

Segundo o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, a visita faz parte de um trabalho que vem acontecendo desde o ano 2019, atendendo a determinação do Governo do Amazonas de colaborar com as prefeituras municipais onde a Companhia não atua, a fim de prestar apoio para a melhoria do fornecimento de água no interior.

“O papel da Cosama vai muito além de fornecer água para os 14 municípios onde ela está presente, mas inclui dar apoio e prestar uma assistência técnica para os municípios que têm o interesse de melhorar o fornecimento de água para a população. O governador do Amazonas, Wilson Lima, é enfático quando diz que o objetivo da Companhia é proporcionar qualidade de vida e saúde através da água tratada para todos os amazonenses, e estamos trabalhando para fazer isso”, disse Valle.

Em São Gabriel da Cachoeira, é feita no rio Negro a captação de água, depois distribuída para a população do município. Além disso, a cidade possui nove poços de captação de água e também torneiras comunitárias que distribuem água para as pessoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Obras, responsável pelo fornecimento de água da cidade.