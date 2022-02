Santos demite Fábio Carille antes de clássico com o São Paulo

Chegou ao fim a trajetória de Fábio Carille no Santos. O comandante foi demitido após uma reunião realizada nesta sexta-feira.

O que pesou para a decisão da diretoria foi o mau desempenho da equipe nas partidas neste início de temporada. A gota d’água foi a derrota por 3 a 2 para o Mirassol nesta quinta-feira, fora de casa, pela sétima rodada do Paulistão. O Peixe viu os rivais abrirem 3 a 0 em um intervalo de apenas 15 minutos.

O técnico dirigiu o Alvinegro Praiano por cinco meses. Ao longo deste período, foram 25 partidas, com nove vitórias, nove empates e sete derrotas. Além disso, foram 21 gols marcados e 23 sofridos.

Agora, o Santos corre contra o tempo para encontrar um substituto. No domingo, a equipe já tem um clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Estadual.

Carille deixa o clube na vice-liderança do grupo D do Paulistão, com nove pontos.

*Com informações de Terra