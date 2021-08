Santaella lança clipe de “Primavera” neste domingo

Após o sucesso do lançamento do seu primeiro EP nas plataformas digitais e do show, ambos semana passada, o cantor e compositor Santaella lança, neste domingo, o clipe da faixa título do disco “Primavera”. O vídeo estará disponível a partir das primeiras horas do dia 29, no canal do artista no YouTube.

Gravado em julho em Manaus e Iranduba, o clipe recria em imagens a história retratada na canção. “Foi muito gratificante fazer esse trabalho e tenho certeza de que as pessoas vão gostar muito”, afirma o cantor.

Além de atuar no clipe, Santaella também assina a sonorização do vídeo, que teve direção, captação de imagens e edição de Eberth Santana. A direção de arte ficou a cargo das meninas da Aurora & Co., Bruna Dutra e Liana Stehling. Aliás, os três – Eberth, Bruna e Luana – são os responsáveis pelo roteiro.

Contracenando com o artista como atriz principal está Sarah Isabel, artista visual, pintora e atriz amazonense. O clipe também traz na figuração Bruna Dutra, Bruno Mattos, Jaime Sebben, Karen Leda, Luana Stehling e Rafael Paixão.

