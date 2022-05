Sancionada lei de inclusão digital de idosos no Amazonas

No Amazonas, a capacitação de idosos no mundo digital contará com campanha permanente. O governador Wilson Lima sancionou a lei que institui a campanha de inclusão digital destinada à pessoa idosa. A capacitação deve ocorrer por meio de oficinas de inclusão digital para uso de novas tecnologias da informação.

Sancionada em abril, a Lei nº 5.846 tem entre seus objetivos incentivar a sociedade civil para que estabeleça “programas voluntários com o intuito específico de fortalecer a conexão das pessoas de diferentes gerações, gêneros e culturas, envolvendo-as na inclusão digital”.

No âmbito da administração estadual, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), já promove cursos de capacitação para idosos com inclusão no mundo digital.

Em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), são ofertados cursos que vão desde como usar o telefone celular, até navegar por redes sociais como o Youtube.

Severino Ramos da Silva, de 72 anos, é um dos alunos da atual turma de Informática Básica da FUnATI. Ele conta sobre a alegria de aprender novas tecnologias. “Sou muito feliz em poder me ‘alfabetizar’ no mundo digital, porque sem isso não consigo sobreviver na sociedade, onde tudo é digital”, disse.

Outro trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), com um projeto de Inclusão Digital que capacita idosos no uso de ferramentas digitais como smartphones e computadores. A iniciativa já realizou a formação de mais de 3 mil idosos na capital amazonense.

