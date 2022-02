Salão-escola oferece serviços gratuitos de estética; veja como participar

Cortes de cabelo, hidratação, escova e higienização estão entre os trabalhos em oferta até hoje (9). Já entre 10 e 21 de fevereiro, serão realizados serviços de química, banho de brilho e coloração. Tudo feito pelos alunos do curso técnico em estética da escola, sob a supervisão de seus mestres, que são profissionais com larga experiência e reconhecimento no mercado de beleza local.

Afinal, dar um ‘up’ na aparência é algo que levanta a autoestima e ajuda na saúde física e mental de toda pessoa, mas, diante do atual cenário econômico do país, nem sempre é possível separar algum recurso para esse cuidado. Pensando nisso, neste mês de fevereiro, o salão-escola do Centro de Ensino Técnico (Centec) está recebendo o público externo para realização de uma série de serviços estéticos gratuitos.

A ideia é permitir que os futuros técnicos ponham em prática tudo que estão aprendendo na sala de aula ao mesmo tempo em que ajudam mulheres com pouco ou nenhum recurso para investir em cuidados pessoais.

Como participar

Devido à pandemia de covid-19, e pelo tempo necessário para cada serviço, os atendimentos estão ocorrendo por hora marcada. Para isso, é preciso primeiramente se dirigir até o Centec (na Av. Djalma Batista, 646, São Geraldo) e marcar um horário com a professora Esteliane Andrade, instrutora da ação. Depois, é só aguardar pelo seu dia e comparecer para os serviços agendados, lembrando que, no caso de coloração, a cliente precisa levar a tintura de sua preferência. O Instituto da Beleza, salão-escola do Centec, é equipado com todos os aparelhos necessários à prestação de serviços estéticos e os alunos participantes já estão todos aptos a colocar em prática os conhecimentos adquiridos com os professores.

Janeyce Costa, coordenadora de estágios, destaca ser importante apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19 ainda na marcação do atendimento. Ela também fala sobre o tempo de duração de cada serviço. “É muito importante a apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19 quando for solicitar o atendimento. Sobre o tempo de realização do serviço, depende do que for escolhido. A cliente pode se informar melhor no momento do agendamento”, explica.

Ensino na prática

Essa não é a primeira vez que o Centec disponibiliza serviços gratuitos à comunidade. A escola, que conta com laboratórios nas mais diversas áreas de conhecimento, costuma integrar o ensino dos estudantes com a prática junto ao público externo. A professora Esteliane Andrade, instrutora da atual ação de atendimento em estética, diz que os serviços ajudam não só a comunidade, mas também os próprios alunos e alunas.

“É de extrema importância que as alunas aprendam na prática, pois só assim vão adquirir mais conhecimento e habilidades para o atendimento na rotina de um salão ou outro ambiente de serviços em estética”, comenta ela.

Segundo conta, o movimento no salão-escola tem sido positivo desde o início da ação, dia 1º de fevereiro. Com as atividades, estudantes e clientes saem satisfeitos. “Temos tido uma ótima procura. É interessante porque uma pessoa vem e depois avisa outra sobre os atendimentos. E assim vamos ampliando os atendimentos”, diz a instrutora.

Serviço

O quê: atendimento em estética

Quando: até 21 de fevereiro

Onde: Av. Djalma Batista, 646 – São Geraldo

Preço: gratuito

Mais informações: (92) 3249-6078