Saiba quais instituições de ensino suspenderam as aulas em Manaus

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a situação do coronavírus como uma pandemia, e a quantidade de casos confirmados no Brasil passar de 234, foi recomendada medidas drásticas como uma forma de prevenção. A população deve evitar sair de casa, principalmente para ir a lugares com aglomeração. Com isso, nessa segunda-feira (16), as universidades e escolas de Manaus decidiram suspender as atividades.

Segue abaixo a lista de quais foram suspensas:

Escolas municipais e estaduais

O governador e prefeito da capital decretaram situação de emergência devido ao vírus. Por conta disso, as férias de junho foram transferidas para este mês, contando a partir de hoje (17) e deve seguir pelos próximos 15 dias.

Escolas particulares

Seguindo às orientações do Governo, algumas escolhas privadas também optaram por adiantar as férias, sendo elas:

Colégio Martha Falcão

Instituto Denizard Rivail

Colégio Dom Bosco

Colégio Santa Dorotéia

Colégio Adventista Paul Bernand

Centro Educacional Adalberto Vale

Colégio Maria Auxiliadora

Instituto Batista Ida Nelson

Século Centro Educacional

Centro Educacional La Salle

Escolas Idaam

Colégio Maria Angelim

Centro de Ensino Literatus

Universidades

As instituições de ensino superior também optaram pela suspensão das aulas. Veja a lista.

Universidade do Estado do Amazonas

Universidade Federal do Amazonas

Centro Universitário Fametro

Universidade Nilton Lins

Faculdade Santa Teresa

Faculdade UniNorte

Faculdade La Salle

Faculdade Esbam

Estácio do Amazonas

Faculdade Dom Bosco

Faculdade IAES

Centro Universitário Luterano de Manaus (ULBRA)

Faculdade Boas Novas

Universidade Paulista (UNIP)

Algumas das universidades não têm previsão de retorno, mas a maioria manterá os 15 dias de suspensão.

Por Portal Manaus Alerta