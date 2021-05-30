Saiba quais escolas estaduais só retornam às aulas na quarta-feira (2)

Estudantes e profissionais de 74 escolas de Manaus vão retornar às atividades presenciais somente na quarta-feira (02/06). As unidades de ensino não retornarão no primeiro dia de aula por estarem cedidas à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para a realização dos vestibulares amplo e seriado. Confira abaixo a relação das instituições que não retomam no dia 1 de junho.
O início das atividades presenciais de 2021 foi anunciado pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (28/05). A determinação se deu com base na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que autorizou o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital na modalidade híbrida.
Confira quais são as escolas que retornam somente na quarta-feira (02/06):
- EE GETÚLIO VARGAS
- EE CARVALHO LEAL
- EE NOSSA SENHORA APARECIDA
- EE PRIMEIRO DE MAIO
- EE PROF. ANTENOR SARMENTO PESSOA
- COLÉGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II
- EE PROFESSORA EUNICE SERRANO
- EE RUY ARAÚJO
- EE PROF. FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE
- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS
- EE VICENTE SCHETTINI
- COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE
- COLÉGIO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR – SEDE
- EE MAJOR SILVA COUTINHO
- EE NATHALIA UCHÔA
- EETI MACHADO DE ASSIS
- EE PROFESSORA DIANA PINHEIRO
- EETI PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA
- EE PROFESSORA ONDINA DE PAULA RIBEIRO
- EE TIRADENTES
- EETI PROF. DJALMA DA CUNHA BATISTA
- CETI GILBERTO MESTRINHO
- CEJA AGENOR FERREIRA LIMA
- EE ALTAIR SEVERIANO NUNES
- EE ÂNGELO RAMAZZOTTI
- EE FRANCELINA DANTAS
- EE HUMBERTO DE CAMPOS
- EE PROFESSORA LEONILLA MARINHO
- EE RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA
- EE SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES
- EE PROFESSORA ADELAIDE TAVARES DE MACEDO
- EE PROFESSORA ALDA BARATA
- EE PROFESSORA ALICE SALERNO GOMES DE LIMA
- EE SENADOR PETRÔNIO PORTELLA
- EE SOLON DE LUCENA
- EE VICENTE TELLES DE SOUZA
- EETI FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA
- EE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- EE LEONOR SANTIAGO MOURÃO
- CETI ÁUREA PINHEIRO BRAGA
- EE FUETH PAULO MOURÃO
- EE GENERAL SAMPAIO
- EE JÚLIA BITTENCOURT
- EE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
- CETI ELISA BESSA FREIRE
- EE ÁUREA BRAGA – CMPM IV
- EE DEP. JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA
- EE DR ISAAC SVERNER
- EE JAIRO DA SILVA ROCHA
- EE MANUEL RODRIGUES DE SOUZA
- EE MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA
- EE PADRE LUÍS RUAS
- EE PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES
- EE MARCANTÔNIO VILAÇA
- EE PROFESSORA RUTH PRESTES GONÇALVES
- EE DESEMBARGADOR ANDRÉ VIDAL DE ARAÚJO
- EE DOM JOÃO DE SOUZA LIMA
- EE DOM MILTON CORREA PEREIRA
- EE HOMERO DE MIRANDA LEÃO
- EE OSMAR PEDROSA
- EE PROF. JÚLIO CÉSAR DE MORAES PASSOS
- EE PROFESSORA HILDA TRIBUZY
- EE PROFESSORA SEBASTIANA BRAGA
- EE RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA
- EE SENADOR JOÃO BOSCO RAMOS DE LIMA
- EE JOSÉ BERNARDINO LINDOSO
- CETI JOÃO DOS SANTOS BRAGA
- EE ERNESTO PINHO FILHO
- EE PROF. DORVAL VARELA MOURA
- EE PROF. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA
- EE PROF. RUY ALENCAR
- EE PROF. SAMUEL BENCHIMOL
- EE PROF. AUGUSTO LOUREIRO FILHO
- EE SEBASTIÃO NORÕES
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