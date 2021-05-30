Educação

Saiba quais escolas estaduais só retornam às aulas na quarta-feira (2)

por Redação
30 de maio de 2021
FOTO: Lincoln Ferreira / Seduc-AM

Estudantes e profissionais de 74 escolas de Manaus vão retornar às atividades presenciais somente na quarta-feira (02/06). As unidades de ensino não retornarão no primeiro dia de aula por estarem cedidas à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para a realização dos vestibulares amplo e seriado. Confira abaixo a relação das instituições que não retomam no dia 1 de junho.

O início das atividades presenciais de 2021 foi anunciado pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (28/05). A determinação se deu com base na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que autorizou o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital na modalidade híbrida.

Confira quais são as escolas que retornam somente na quarta-feira (02/06):

  1. EE GETÚLIO VARGAS
  2. EE CARVALHO LEAL
  3. EE NOSSA SENHORA APARECIDA
  4. EE PRIMEIRO DE MAIO
  5. EE PROF. ANTENOR SARMENTO PESSOA
  6. COLÉGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II
  7. EE PROFESSORA EUNICE SERRANO
  8. EE RUY ARAÚJO
  9. EE PROF. FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE
  10. INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS
  11. EE VICENTE SCHETTINI
  12. COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE
  13. COLÉGIO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR – SEDE
  14. EE MAJOR SILVA COUTINHO
  15. EE NATHALIA UCHÔA
  16. EETI MACHADO DE ASSIS
  17. EE PROFESSORA DIANA PINHEIRO
  18. EETI PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA
  19. EE PROFESSORA ONDINA DE PAULA RIBEIRO
  20. EE TIRADENTES
  21. EETI PROF. DJALMA DA CUNHA BATISTA
  22. CETI GILBERTO MESTRINHO
  23. CEJA AGENOR FERREIRA LIMA
  24. EE ALTAIR SEVERIANO NUNES
  25. EE ÂNGELO RAMAZZOTTI
  26. EE FRANCELINA DANTAS
  27. EE HUMBERTO DE CAMPOS
  28. EE PROFESSORA LEONILLA MARINHO
  29. EE RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA
  30. EE SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES
  31. EE PROFESSORA ADELAIDE TAVARES DE MACEDO
  32. EE PROFESSORA ALDA BARATA
  33. EE PROFESSORA ALICE SALERNO GOMES DE LIMA
  34. EE SENADOR PETRÔNIO PORTELLA
  35. EE SOLON DE LUCENA
  36. EE VICENTE TELLES DE SOUZA
  37. EETI FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA
  38. EE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
  39. EE LEONOR SANTIAGO MOURÃO
  40. CETI ÁUREA PINHEIRO BRAGA
  41. EE FUETH PAULO MOURÃO
  42. EE GENERAL SAMPAIO
  43. EE JÚLIA BITTENCOURT
  44. EE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
  45. CETI ELISA BESSA FREIRE
  46. EE ÁUREA BRAGA – CMPM IV
  47. EE DEP. JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA
  48. EE DR ISAAC SVERNER
  49. EE JAIRO DA SILVA ROCHA
  50. EE MANUEL RODRIGUES DE SOUZA
  51. EE MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA
  52. EE PADRE LUÍS RUAS
  53. EE PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES
  54. EE MARCANTÔNIO VILAÇA
  55. EE PROFESSORA RUTH PRESTES GONÇALVES
  56. EE DESEMBARGADOR ANDRÉ VIDAL DE ARAÚJO
  57. EE DOM JOÃO DE SOUZA LIMA
  58. EE DOM MILTON CORREA PEREIRA
  59. EE HOMERO DE MIRANDA LEÃO
  60. EE OSMAR PEDROSA
  61. EE PROF. JÚLIO CÉSAR DE MORAES PASSOS
  62. EE PROFESSORA HILDA TRIBUZY
  63. EE PROFESSORA SEBASTIANA BRAGA
  64. EE RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA
  65. EE SENADOR JOÃO BOSCO RAMOS DE LIMA
  66. EE JOSÉ BERNARDINO LINDOSO
  67. CETI JOÃO DOS SANTOS BRAGA
  68. EE ERNESTO PINHO FILHO
  69. EE PROF. DORVAL VARELA MOURA
  70. EE PROF. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA
  71. EE PROF. RUY ALENCAR
  72. EE PROF. SAMUEL BENCHIMOL
  73. EE PROF. AUGUSTO LOUREIRO FILHO
  74. EE SEBASTIÃO NORÕES

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