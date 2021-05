Saiba quais escolas estaduais só retornam às aulas na quarta-feira (2)

Estudantes e profissionais de 74 escolas de Manaus vão retornar às atividades presenciais somente na quarta-feira (02/06). As unidades de ensino não retornarão no primeiro dia de aula por estarem cedidas à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para a realização dos vestibulares amplo e seriado. Confira abaixo a relação das instituições que não retomam no dia 1 de junho.

O início das atividades presenciais de 2021 foi anunciado pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (28/05). A determinação se deu com base na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que autorizou o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital na modalidade híbrida.

Confira quais são as escolas que retornam somente na quarta-feira (02/06):