Saiba o que funciona no feriado da próxima terça-feira (8)

Estão mantidos os serviços essenciais como o atendimento em saúde de unidades de urgência e emergência, tanto na capital quanto no interior do Amazonas durante os pontos facultativos de segunda-feira (07) e da terça-feira (8).

A data 8 de dezembro é marcada pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas e de Manaus, por isso é considerado feriado no Estado.

Ainda em saúde, estarão funcionando, nestes dias, os onze Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) para atendimento médico de casos de urgência de baixa e média complexidades.

Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades.

Em segurança pública, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também manterá os serviços essenciais oferecidos pela corporação como atendimento de ocorrências, viaturas e operações.

Já Corpo de Bombeiros estará com a corporação em prontidão em todas as unidades do interior e da capital, redobrando a atenção quanto aos atendimentos durante o período e atendendo emergências via 193.

Nestes dias, funcionarão, em regime de plantão 24 horas, apenas as Centrais de Flagrantes 1º DIP, 6º DIP, 14º DIP, 19º DIP, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). As demais unidades policiais não estarão abertas.

Nestes dias, a Defesa Civil do Amazonas estará com equipe de serviço para o atendimento de possíveis ocorrências. Já Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), estará a postos juntamente com demais órgãos que compõem as forças de segurança da capital.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) funcionará apenas para a realização dos exames de legislação agendados para a sede do Órgão e para os postos de atendimento do Parque 10 Mall e shoppings Via Norte, Ponta Negra e Uai.

Os demais atendimentos que estavam agendados para os serviços de CNH, vistoria e exame prático de direção serão remanejados para o período de 9 a 18 de dezembro. Para serem atendidos nessas novas datas, os usuários devem comparecer ao local agendado no mesmo horário marcado anteriormente, portando o comprovante de agendamento em mãos. O órgão retornará ao seu funcionamento normal na quarta-feira (09).

COMÉRCIO E SHOPPINGS CENTERS

O comercio da região central de Manaus funcionarão, no dia 8, das 9h às 13h. Já os shoppings centers da capital também terão o horário diferenciado por conta do feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição.

Os centros de compras Manauara, Ponta Negra, Studio 5, Sumaúma e Via Norte terão lojas e praça de alimentação em funcionamento de 10h às 22h. O Shopping Millennium terão lojas e praças de alimentação abertos das 9h às 21 horas.

As lojas e praça de alimentação do Shopping São José Lojas começa a funcionar as 10h e fechará às 21h. Já no Manaus Plaza, a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h enquanto as lojas estarão abertas de 14h às 20h.

PONTO FACULTATIVO

A determinação, de manter os serviços essenciais durantes os dois dias de ponto facultativo, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE) nº 34.385, do dia 2 de dezembro, e se estende para repartições públicas, autarquias e fundações do Estado, ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde.

O documento determina ainda que a Secretaria de Educação e Desporto (Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade, e que a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) organize banco de horas relativo aos pontos facultativos, com possíveis compensações pelos servidores do Poder Executivo.