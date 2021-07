Saiba consultar 5ª parcela do Auxílio Emergencial pelo Dataprev

Preocupado com o calendário da 5ª parcela? O governo Federal deve divulgar até o começo da semana que vem, provavelmente. Isso porque o Ciclo 4 termina nessa sexta-feira (30).

Por isso sempre é bom saber como entrar no Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), guardiã dos dados sobre Auxílio Emergencial, Bolsa Família e vários outros do Governo Federal.

Muitas informações são abertas ao público sem aviso prévio, por meio de um acesso ao portal. Portanto, para consultar sobre o calendário da 5ª Parcela do Auxílio (prestes a ser divulgado, como já foi dito acima, já que a 4ª parcela acaba nesta sexta-feira, 30) ou qualquer dado do seu interesse que envolva benefícios assistenciais do Governo, basta entrar no site do Dataprev e buscar a informação que necessita.

Para consultar a situação do auxílio, basta entrar no site de consulta do Dataprev e informar número do CPF, nome completo, nome da mãe e data nascimento da mãe.

Além de verificar o benefício pago pelo governo federal, ainda é possível consultar:

– Resultado das análises sobre os pedidos de auxílio;

– Data de recebimento e envio dos pedidos;

– Motivo da negativa do auxílio emergencial;

– Situação e contestação do pedido negado.

Podem receber o auxílio emergencial quem ganhou o mesmo em 2020, trabalhadores informais ou beneficiários do Bolsa Família, quem tem renda familiar mensal até RS$ 3.300 e quem tem renda familiar por pessoa até RS$ 550.

A consulta ao auxílio também pode ser realizada no site da Caixa Econômica Federal e pelo telefone 111.

Confira o calendário de pagamentos do auxílio emergencial.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família.