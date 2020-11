Saiba como conseguir atendimento odontológico gratuito em Manaus

A saúde bucal está essencialmente ligada à qualidade de vida. Uma boa higiene diminui o risco de desenvolvimento de problemas na boca e nos dentes. Quando não cuidadas, o cidadão acaba tendo que recorrer a tratamentos odontológicos caros que podem pesar muito no bolso do paciente.

Entretanto, muitos serviços dentários, que vão desde a limpeza dos dentes até extrações e tratamento de canal, podem também ser realizados de forma totalmente gratuita no Amazonas, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus) possui 62 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de grande porte, quatro policlínicas e 68 unidades porte IB (casinhas ampliadas), duas UBS Móveis e duas Unidades Fluviais, com equipes de saúde bucal (eSB), localizadas em todas as zonas da capital amazonense, incluindo na área rural.

Manaus possui ainda quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), um em cada zona da cidade. Além disso, conta também com o CEO da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), através de convênio firmado entre as duas instituições. Outro convênio firmado entre Semsa e UEA é referente aos serviços de imagens odontológicas, que estão sendo realizados na Policlínica Odontológica da UEA, por meio de encaminhamentos realizados pelas UBS.

Atendimento

O usuário, conforme Semsa, pode ter acesso ao atendimento odontológico de urgência através da demanda espontânea, ou seja, ele procura uma dessas unidades, relata sua queixa para a equipe que está realizando o acolhimento, que irá direcionar para realizar a escuta qualificada pela equipe de saúde bucal.

Os pacientes também poderão dispor dos kits de higiene bucal (escova, creme dental, fio dental) que são distribuídos durante as atividades educativas realizadas oportunamente, enquanto aguardam atendimento, em algumas ações sociais e abrigos.

Contudo, diante do atual cenário epidemiológico relacionado ao novo coronavírus e sendo sua transmissão normalmente por meio do contato entre as pessoas, principalmente por fluidos e secreções oriundas das cavidades nasal e bucal, os atendimentos odontológicos de urgência/emergência estão sendo realizados nas 62 UBS de maior porte da Semsa e nas quatro policlínicas com gabinete odontológico, distribuídas nos cinco distritos de saúde de Manaus.

Serviços prestados

Nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) estão sendo atendidos, por meio de agendamento, os usuários que necessitam de atendimento especializado de urgência, encaminhados pelas UBS’s, nas seguintes especialidades: Endodontia; Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial; Estomatologia; Periodontia; Pacientes com Deficiência e Odontopediatria, além dos usuários que já estavam em tratamento, incluindo a especialidade de Ortodontia preventiva. Algumas Próteses Totais estão sendo entregues aos usuários que já haviam iniciado o tratamento.

No ano passado, segundo dados informados pela Semsa, foram realizados 191.515 atendimentos odontológicos e neste ano já foram registrados 68.097 atendimentos.

Clínicas universitárias

Outra forma de conseguir atendimento odontológico gratuito em Manaus, é por meio dos projetos de extensão de universidades públicas e privadas.

A Clínica de Odontologia da UniNorte oferece atendimento odontológico gratuito à comunidade amazonense. Os procedimentos são de média e baixa complexidade, incluindo tratamento de canal, restauração, limpeza, prótese e extração, entre outros. Segundo a instituição, só no ano passado foram atendidos 3535 pacientes.

Os interessados devem agendar atendimento pelo telefone (92) 3212-5140. No dia da consulta, é obrigatório a apresentação de documento de identificação com foto (RG). A clínica está localizada na Rua Jonathas Pedrosa, 48, Praça 14, e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial.

Outra instituição que fornece serviços odontológicos é a Universidade Nilton Lins, localizada no bairro Parque das Laranjeiras. Porém, para realizar o serviço, a instituição cobra uma pequena taxa social com o valor a partir de R$ 20, de acordo com o serviço realizado. Este pagamento pode ser feito no setor financeiro da instituição.

O atendimento é de segunda à sexta-feira em horário comercial. Algumas clínicas do campus também funcionam no horário noturno e aos sábados. O paciente pode obter mais informações pelo número (92) 3643-2134.

As clínicas odontológicas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) também realizam atendimento gratuito, fornecendo todos os serviços odontológicos, inclusive ortodontia. Porém seguem suspensas por conta da pandemia.

Fonte: A Crítica