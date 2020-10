Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para este domingo (25). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

09h – 11h – Gravação de programa eleitoral

14h- Reunião interna

Amazonino Mendes (PODEMOS)

Pela manhã – Reunião com a coordenação da campanha

À tarde, tem gravação de vídeos para as redes sociais e à noite participa de reuniões com lideranças.

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

8h – Reunião no bairro Santa Etelvina

9h30 – Caminhada no conjunto Riacho Doce

16h30 – Caminhada no bairro São Lázaro

19h – Reunião no bairro Monte das Oliveiras

Chico Preto (Democracia Cristã)

6h30 – Caminhada no Lírio do Vale

10h – Carreata com candidato a vereador

12h30 – Feijoada no Sítio Eldorado

19h – Reunião com candidata a vereadora

Coronel Menezes (PATRIOTA)

8h – Café da manhã com um candidato a vereador

9h – Adesivaço e carreata no Riacho Doce

15h – Reunião com lideranças do 51

18h30 – Reunião no Santa Etelvina

David Almeida (Avante)

08h – Café da Manhã, na Zona Leste

09h – Carreta com o PRTB

15h – Gravação de Programa Eleitoral

19h – Reunião com lideranças da Zona Norte

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Gravação de vídeos para mídias sociais

Marcelo Amil (PCdoB)

07h – Participa de um Café da Manhã com apoiadores no Cond. Ozias Monteiro na zona norte

9h30 – Participa de caminhada e panfletagem na Feira do Lírio do Vale

13h – Participa de um almoço com apoiadores na Cidade Nova

16h – Reunião interna

19h – Participa de uma missa na Zona Norte.

Ricardo Nicolau (PSD)

Visita para ouvir moradores de comunidade na zona rural de Manaus

Gravação de programa eleitoral

Reunião para ouvir moradores da zona Oeste

Romero Reis (Novo)

De 8h às 9h – Caminhada no Mercado Municipal Adolpho Lisboa

De 10h30 às 11h30 – Caminhada no São José 2

De 16h às 17h – Caminhada na Comunidade Santa Inês

Zé Ricardo (PT)

Candidato e sua vice realizam pela manhã carreata pelos bairros da Zona Norte, seguido de reunião com moradores dessa mesma zona.

Fim da tarde, reúnem-se com apoiadores também da Zona Norte da cidade.

