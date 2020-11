Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Abaixo você confere a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta segunda-feira (9).

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã – Gravação de programa eleitoral

Tarde – Reunião interna

Noite – Reunião com comunitários na zona Norte

Amazonino Mendes (Podemos)

Manhã – reunião interna

Tarde – Reuniões com lideranças

Noite – participa de videoconferência com moradores do bairro São José.

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

Manhã – Visita a uma fábrica no bairro Mauazinho

Tarde – Faz Live nas redes sociais

Noite – Reunião com moradores do Prosamim Cajual

Noite – Reunião com a classe artística

Chico Preto (Democracia Cristã)

Tarde – Entrevista para portal de notícias

Tarde – Entrevista para portal de notícias

Tarde – Panfletagem no bairro Mauazinho

Coronel Menezes (Patriota)

Manhã – Visita a empresa Samsung

Tarde – Caminhada e carreata na Compensa

Noite – Reunião no Parque 10

David Almeida (Avante)

Manhã – Café da Manhã na Zona-Leste

Manhã – Caminhada na Zona Leste

Tarde – Gravação de Programa Eleitoral

Tarde – Caminhada na Zona Leste

Noite – Reunião remota com lideranças

Noite – Encontro com líderes comunitários, na Zona Leste

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã gravação para rádio

Tarde- Gravação de conteúdos para mídias sociais.

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã – Participa de ‘bandeiraço’ e panfletagem com apoiadores na Rua Recife com Salvador

Manhã – Reunião interna

Tarde – Entrevista no Portal CM7

Noite – Participa de entrevista com Centro Acadêmico de Administração da UFAM

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã – Reunião para ouvir demandas dos profissionais da saúde e gravação de programa eleitoral

Tarde – Caminhada na zona Norte de Manaus

Noite – Reunião para ouvir moradores da zona Oeste de Manaus e reunião para ouvir moradores da zona Sul

Romero Reis (Novo)

Manhã – Café da manhã na empresa Global

Manhã – Caminhada na Zona Leste

Tarde – Panfletagem na Yamaha

Tarde -Caminhada e visita ao Terminal 3 de ônibus (Cidade Nova)

Noite -Caminhada no bairro Educandos.

Noite -Participação em partida da futebol americano

Zé Ricardo (PT)

Manhã – Visita em porta de fábrica do Distrito Industrial, seguido com bandeiraço e minicomício. Concede entrevista a portais locais

Tarde – o candidato e sua vice fazem novo bandeiraço e minicomício na Zona Norte.

Noite – Se reúnem com lideranças na Zona Leste e depois Zé Ricardo participa de entrevista no canal de internet.

*Com informações da assessoria