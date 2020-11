Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Abaixo você confere a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para este domingo (8).

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã – Gravação de Programa Eleitoral

Tarde – Reunião interna e reunião com comunitários na zona Norte

Noite – Reunião com comunitários da zona Oeste

Amazonino Mendes (Podemos)

Manhã: participa de reuniões com lideranças

Tarde: participa de gravação de vídeos para as redes sociais.

Noite: reunião de coordenação de campanha

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

Manhã – Caminhada na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico

Manhã – Reunião com candidato a vereador e população no conj. Parque das Laranjeiras

Tarde – Carreata pela zona oeste, iniciando na Ponte Rio Negro

Noite – Reunião com candidato a vereador no bairro Novo Israel

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã – Caminhada e bandeirada no bairro Grande Vitória.

Manhã – Reunião com candidato a vereador.

Coronel Menezes (Patriota)

Manhã: Caminhada e carreata na Betânia, Santa Luzia, Crespo, Morro e Cachoeirinha. Depois, reunião com Bispo Abrahim na comunidade Aliança com Deus

Noite: Reunião no Monte das Oliveiras

David Almeida (Avante)

Manhã: Caminhada na Zona Norte. Depois, reunião com comunitários, na Zona Oeste

Tarde: Gravação de Programa Eleitoral

Noite: Reunião com lideranças na Zona Leste

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Tarde: Participará do ato em Solidariedade e Justiça para Mariana Ferrer, pelo fim da cultura do estupro. No Largo São Sebastião.

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã: – Participa de caminhada com apoiador no Japiimlândia

Tarde: Participa de almoço com apoiador no Bairro Japiim e participa de gravação com apoiadores para a campanha

Noite: Live nas redes sociais sobre Educação

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã e tarde: Visita a uma comunidade na zona Norte de Manaus. Depois, reunião com moradores da zona Centro-Sul da cidade e reunião com equipes de campanha para debater pautas do Plano de Gestão

Romero Reis (Novo)

Manhã: Café da manhã no São Jorge. Depois, caminhada no Grande Vitória

Tarde: Feijoada com apoiadora no Jorge Teixeira. Depois, carreata, saindo da av. Das Torres (Posto BR) até a Ponta Negra

Zé Ricardo (PT)

Manhã: Participa de carreata na Zona Norte da cidade, e depois grava para programa eleitoral.

*Com informações das assessorias