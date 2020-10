Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para este sábado (31). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã – Bandeiraço pela cidade e gravação de programa eleitoral.

Tarde – Gravação de programa eleitoral.

Amazonino Mendes (Podemos)

Manhã – Gravação para programa eleitoral.

Tarde – Reuniões com comunitários e lideranças.

Noite – Reunião com coordenação de campanha.

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

Manhã – Carreata na Zona Leste e live com candidato a vereador Eduardo Monteiro de Paula.

Tarde – Reunião com candidato a vereador Eduardo Alfaia e reunião com candidato a vereador Antônio Paiva no Da Vinci.

Noite – Reunião com moradores do bairro Nova Cidade e reunião com candidato a vereador no bairro Jorge Teixeira.

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã – Panfletagem e caminhada na bairro Armando Mendes.

Tarde – Live sobre plano de governo e Caminhada no bairro Mauazinho.

Noite – Jantar com apoiadores de candidato a vereador.

Coronel Menezes (Patriota)

Manhã – Caminhada no Coroado 1, Carreata nos bairros Coroado 1, 2, 3, Ouro Verde, Novo Aleixo e comunidades Santa Rita e Carijó.

Tarde – Almoço com motociclistas, reunião no Clube de Tiros Manaus, na Ponta Negra e caminhada no Campos Sales e Parque Riachuelo.

Noite – Reunião no Nova Cidade, prox ao shopping Via Norte.

David Almeida (Avante)

Noite – Reunião com candidato e comunitários na Zona Centro-Sul, reunião com candidato e lideranças, na Zona Centro-Oeste e encontro com candidato e comunitários na Zona Sul.

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Tarde – Participa de live para debater o tema de segurança.

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã – Caminhada e panfletagem com apoiadores no Bairro do Educandos e reunião Interna.

Note – Reunião com apoiadores no bairro do Zumbi.

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã e tarde – Reunião com equipes de campanha para debater pautas do Plano de Gestão, live com lideranças de movimento que atua na mobilidade sustentável e caminhada na Zona Norte da cidade.

Noite – Reunião na Zona Leste da cidade.

Romero Reis (Novo)

Manhã – Panfletagem e divulgação no Shopping do Manoa e reunião na comunidade Lago Azul, de 10h às 11h.

Tarde – Caminhada no Centro.

Zé Ricardo (PT)

Manhã – Bandeiraço e minicomício na Zona Norte.

Tarde – Carreata pelos bairros da Zona Norte e reunião com moradores da Zona Centro-Sul.

*Com informações das assessorias