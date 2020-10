Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quarta-feira (28). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã – Reunião com comunitários no bairro Colônia Oliveira Machado e reunião com comunitários da Zona Centro-Sul.

Tarde – Reunião com comunitários do bairro Manoa.

Noite – Reunião com comunitários na Zona Norte.

Amazonino Mendes (PODEMOS)

Manhã – Entrevista para emissora de rádio local e reunião com a coordenação de campanha.

Tarde – Videoconferência com trabalhadores de vários segmentos.

Noite – Reunião com lideranças.

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

Manhã – Caminhada e bandeiraço nos bairros Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Monte das Oliveiras.

Tarde – Entrevista para portal de notícias local, reunião fechada e caminhada no conjunto Viver Melhor.

Noite – Reunião com equipe de campanha.

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã – Bandeiraço no Parque São Pedro e live ao ar livre.

Tarde – Entrevista para emissora de TV local.

Noite – Reunião com alunos da UFAM.

Coronel Menezes (PATRIOTA)

Manhã – Visita a Feira do Santa Etelvina e gravação de programa eleitoral.

Tarde – Entrevista para revista e caminhada no Parque Mauá.

Noite – Reunião no Novo Aleixo.

David Almeida (Avante)

Manhã – Café da manhã com a candidata na Zona Sul e caminhada na Feira Manaus Moderna e Feira da Banana.

Tarde – Reunião com coordenação de campanha e caminhada na Zona Leste.

Noite – Gravação de programa eleitoral, reunião com candidata na Zona Leste e reunião para avaliação de projetos.

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã – Entrevista para podcast.

Tarde – Gravação de conteúdos para mídias e panfletagem da Central Sindical e Popular.

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã – Gravação de programa eleitoral.

Tarde – Almoço com apoiadores na feira do Santo Antônio, entrevista para portal de notícias local e panfletagem com apoiadores na Av. Djalma Batista.

Noite – Live em homenagem ao Dia do Servidor Público.

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã – Café de manhã com lideranças de feiras e mercados e entrevista para emissora de TV local.

Tarde – Caminhada na Zona Norte de Manaus.

Noite – Reunião para ouvir moradores da Zona Norte de Manaus.

Romero Reis (Novo)

Manhã – Reuniões internas de campanha e recepção de deputado.

Tarde – Caminhada no centro, entrevista ao vivo para portal de notícias local, entrevista para portal de notícias local e Panfletagem na av. André Araújo.

Noite – Reunião com deputado.

Zé Ricardo (PT)

Manhã – Visita em porta de fábrica do Distrito Industrial, bandeiraço e minicomício na Zona Sul.

Tarde – Gravação de programa eleitoral, bandeiraço e minicomício na Zona Oeste.

Noite – Reunião com moradores da Zona Oeste.