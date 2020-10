Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta terça (27). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

Tarde: Visita ao bairro Petrópolis e reunião com comunitários na zona Centro-Sul

Noite: Reunião com comunitários na zona Leste

Amazonino Mendes (PODEMOS)

Manhã: Gravação de programa eleitoral e reuniões com lideranças

Tarde: Gravação para as redes sociais

Noite: Videoconferência com moradores do bairro Jorge Teixeira

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

Manhã: Entrevista para rádio, caminhada pelo bairro Betânia, bandeiraço no bairro São Lázaro, caminhada pelo bairro Morro da Liberdade e visita a uma fábrica no Distrito Industrial

Tarde: Cumpre agenda parlamentar

Noite: Live sobre mobilidade urbana e encontro com time de futebol no Clube Municipal

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã: Bandeiraço no bairro Jorge Teixeira

Tarde: Live ao ar livre, entrevista para revista e caminhada na rua do fuxico

Noite: Reunião no bairro São José 3 e sabatina com alunos da UFAM

Coronel Menezes (PATRIOTA)

Manhã: Visita ao Sesi, visita a feira da compensa e entrevista para portal de notícias local

Tarde: Entrevista para emissora de TV local e reunião no bairro Santa Etelvina

Noite: Reunião com lideranças do Lírio do Vale e reunião no Coroado

David Almeida (Avante)

Manhã: Caminhada na Zona Leste e gravação de programa eleitoral

Tarde: Reunião com empresários da CDL Manaus, reunião com coordenação de campanha e caminhada e reunião com candidato na Zona Oeste

Noite: Reunião com comunidade na Zona Norte, encontro com lideranças e reunião para avaliação de projetos

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã: Entrevista para podcast

Tarde: Reunião online com apoiadores

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã: Reunião interna e entrevista para emissora de TV local

Tarde: Almoço com apoiadores no bairro Cidade Nova

Noite: Entrevista para emissora de TV local

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

Tarde: Caminhada na Zona Leste

Noite: Reunião com equipes de campanha para debater pautas do Plano de Gestão

Romero Reis (Novo)

Manhã: Panfletagem no bairro Cidade de Deus com o candidato a vereador e visita a uma fábrica no Distrito Industrial

Tarde: Reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e panfletagem no Boulevard Álvaro Maia

Noite: Mídia training

Zé Ricardo (PT)

Manhã: Visita e porta de fábrica do Distrito Industrial e bandeiraço e minicomício na Zona Norte

Tarde: Entrevista para portal de notícias local e entrevista para rádio web

Noite: Reunião com apoiadores da Zona Sul

