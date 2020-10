Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para este domingo (25). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã: Entrevista para portal de notícias local

Tarde: Entrevista para portal de notícias local

Noite: Reunião com comunitários no bairro Colônia Antônio Aleixo e reunião com comunitários no bairro São José

Amazonino Mendes (PODEMOS)

Manhã: Gravação para programa eleitoral e redes sociais

Tarde: Reuniões com lideranças

Noite: Videoconferência com moradores do conjunto Viver Melhor

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

Manhã: Entrevista para rádio, caminhada pelo bairro Cidade de Deus, bandeiraço no bairro Tancredo Neves e caminhada no bairro Zumbi

Tarde: Gravação para programa eleitoral e redes socais e entrevista para emissora de TV local

Noite: Reunião com moradores do bairro Presidente Vargas e reunião com moradores do bairro Cidade de Deus

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã – Panfletagem no bairro Petrópolis

Tarde- Caminhada no bairro Betânia

Noite – Reunião no bairro Crespo

Coronel Menezes (PATRIOTA)

Manhã: Gravação para programa eleitoral

Tarde: Reunião com lideranças comunitárias no comitê

Noite: Reunião com o candidato a vereador

David Almeida (Avante)

Manhã: Caminhada na Zona Norte

Tarde: Almoço no Distrito Industrial e caminhada na Zona Leste

Noite: Reunião com lideranças na Zona Leste

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã: Gravação de programa para rádio

Tarde: Reunião com a equipe política

Noite: Participa de audiência pública comunitária, organizada pela Pastoral Social de políticas Públicas

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã: Entrevista a programa de TV

Tarde: Entrevista a portal de notícias

Noite: Participa de Audiência Pública Comunitária na área missionária Maria Imaculada

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã: Gravação de programa eleitoral e entrevista para emissora de TV local

Tarde: Entrevista para emissora de TV local e caminhada na Zona Leste

Noite: Reunião para ouvir moradores da Zona Sul

Romero Reis (Novo)

Manhã: Gravação para programa eleitoral

Tarde: Reuniões internas de campanha e panfletagem na Bola do Eldorado

Noite: Live com secretário de Saúde de Minas Gerais

Zé Ricardo (PT)

Manhã: Visita em porta de fábrica do Distrito Industrial, bandeiraço e minicomício na Zona Centro-Oeste e entrevista para portal de notícias local

Tarde: Bandeiraço e minicomício na Zona Sul e reunião com moradores da mesma zona

Noite: Participa de audiência pública comunitária na Zona Leste

[Ascom]