Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Confira abaixo a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quinta-feira (12).

Alfredo Nascimento (PL)

MANHÃ: Reunião interna

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Amazonino Mendes (Podemos)

MANHÃ: Visita a bairros

TARDE: Grava vídeos para as redes sociais

NOITE: Videoconferência com moradores do bairro Novo Israel

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local e entrevista para portal de notícias local

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Chico Preto (Democracia Cristã)

NOITE: Panfletagem no Distrito Industrial II e participa de debate realizado por emissora de TV local

Coronel Menezes (Patriota)

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

David Almeida (Avante)

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local, gravação de programa eleitoral e reunião com coordenadores de campanha

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

MANHÃ: Panfletagem nas fábricas do Distrito Industrial

TARDE: Reunião virtual com apoiadores

NOITE: Reunião com a equipe política e de propaganda

Marcelo Amil (PC do B)

MANHÃ: Reunião interna

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Ricardo Nicolau (PSD)

MANHÃ: Participa de debate realizado por emissora de TV local

TARDE: Reunião interna com equipes de campanha

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Romero Reis (Novo)

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Zé Ricardo (PT)

MANHÃ: Candidato vai cumprir agenda interna

TARDE: Participa de debate realizado por emissora de TV local

NOITE: Participa de debate realizado por emissora de TV local