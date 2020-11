Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta terça (3)

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta terça (3). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

MANHÃ – Entrevista para portal de notícias local e Gravação de programa eleitoral

TARDE – Gravação de programa eleitoral

NOITE – Reunião com comunitários no bairro Alvorada

Amazonino Mendes (PODEMOS)

MANHÃ – Gravação para programa eleitoral e redes sociais

TARDE – Reuniões com lideranças

NOITE – Videoconferência com moradores do bairro Cidade de Deus

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

MANHÃ – Panfletagem com candidato a vereador no bairro Distrito Industrial, Caminhada e bandeiraço no bairro Manoa e Reunião fechada

TARDE – Cumpre agenda parlamentar, Entrevista para portal de notícias local e Caminhada e bandeiraço nos bairros São Sebastião e Ouro Verde

NOITE – Reunião com moradores no bairro Alvorada e Reunião com Esportistas

Chico Preto (Democracia Cristã)

MANHÃ – Reunião com inativos da Polícia Militar

TARDE – Panfletagem no bairro Distrito Industrial

Coronel Menezes (PATRIOTA)

MANHÃ – Visita a Feira da Panair, Caminhada nos bairros Educandos, Santa Luzia, Betânia e Crespo

TARDE – Panfletagem na rua do Fuxico, na Zona Leste, Caminhada na Comunidade da Sharp

NOITE – Reunião com lideranças no Ramal do Brasileirinho

David Almeida (Avante)

MANHÃ – Caminhada na Zona Leste

MANHÃ – Gravação de Programa Eleitoral

TARDE – Caminhada na Zona Norte

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

MANHÃ – Gravação de entrevista para emissora de rádio local

TARDE – Entrevista para emissora de TV local

Marcelo Amil (PC do B)

MANHÃ – Reunião interna e almoço com apoiadores no Bairro da Cidade Nova

TARDE – Caminhada com apoiadores na Feira da Aparecida

NOITE – Reunião com apoiadores no Bairro Parque Riachuelo

Ricardo Nicolau (PSD)

MANHÃ – Café da manhã com trabalhadores do Distrito Industrial

TARDE – Reunião com lideranças de feiras e mercados, caminhada na Zona Norte

NOITE – Reuniões para ouvir moradores da zona Leste de Manaus

Romero Reis (Novo)

MANHÃ – Visita a um canteiro de obras civis, entrevista para emissora de TV local

TARDE – Visita ao Hospital Santo Alberto, visita ao Terminal 5 no bairro São José

NOITE – Live com a candidata a vereadora pelo NOVO e reunião com médicos

Zé Ricardo (PT)

MANHÃ – Visita em porta de fábrica do Distrito Industrial, bandeiraço e minicomício na Zona Sul, e e entrevista para emissora de rádio local

TARDE – Bandeiraço e minicomício na Zona Norte, eeunião com moradores da Zona Leste

NOITE – Participa de debate virtual com estudantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

*Com informações das assessorias