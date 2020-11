Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quinta (5)

Abaixo você confere a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quinta-feira (5).

Alfredo Nascimento (PL)

MANHÃ – Gravação de programa eleitoral e entrevista para portal de notícias local

TARDE – Gravação de programa eleitoral

NOITE – Reunião com comunitários na Zona Sul

Amazonino Mendes (Podemos)

MANHÃ – Gravação para as redes sociais.

TARDE – Reuniões com liderança

NOITE – Videoconferência com moradores da Compensa

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

MANHÃ – Caminhada e bandeiraço nos bairros Colônia Oliveira Machado, Educandos e Centro.

TARDE – Caminhada e bandeiraço nos bairros Japiim, Japiinlândia e Raiz.

NOITE – Faz Live nas redes sociais e visita Terminal Pesqueiro.

Chico Preto (Democracia Cristã)

MANHÃ – Panfletagem na Avenida das Torres e entrevista para portal de notícias local

TARDE – Live sobre plano de governo

NOITE – Entrevista para emissora de TV local e sabatina organizada pelo Centro Acadêmico de Economia da UEA

Coronel Menezes (Patriota)

MANHÃ – Caminhada na comunidade Nossa Senhora de Fátima

TARDE – Entrevista para portal de notícias local e caminhada no São José I e II e São José dos Campos

David Almeida (Avante)

MANHÃ – Caminhada na Zona Leste e gravação de Programa Eleitoral

TARDE – Avaliação com a coordenação de campanha e caminhada na Zona Norte

NOITE – Reunião com líderes, na Zona Centro-Oeste, reunião com agentes de eventos, na Zona Oeste e reunião com candidato na Zona Norte.

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

MANHÃ – Gravação de vídeos para as mídias sociais

NOITE – Sabatina organizada pelo Centro Acadêmico de Economia da UEA

Marcelo Amil (PC do B)

MANHÃ – Reunião interna e almoço com apoiadores na Zona Norte

TARDE – Reunião com apoiadores da área odontológica

NOITE – Reunião com apoiadores no Bairro de Santo Agostinho

Ricardo Nicolau (PSD)

MANHÃ – Gravação de programa eleitoral

TARDE – Entrevista para portal de notícias local e caminhada na Zona Oeste

NOITE – Reunião para ouvir moradores da Zona Sul

Romero Reis (Novo)

MANHÃ – Reunião empresarial, entrevista para emissora de rádio local e visita a fábrica do Distrito Industrial

TARDE – Reunião internas de campanha e panfletagem em fábrica do Distrito Industrial

Zé Ricardo (PT)

MANHÃ – Visita em porta de fábrica no Distrito Industrial, bandeiraço e minicomício na Zona Norte

TARDE – Gravação para programa eleitoral, bandeiraço e minicomício na Zona Norte

NOITE – Reunião com moradores e lideranças na Zona Norte